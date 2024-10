SAT.1

Zehn Stunden US-Wahl live und barrierefrei: Joyn, SAT.1 und ProSieben berichten ab Mitternacht

Unterföhring (ots)

Joyn, SAT.1 und ProSieben berichten mit :newstime so umfangreich wie nie zuvor über die US-Wahl. In der Wahlnacht zeigen sie den Kampf ums Weiße Haus zehn Stunden lang live mit einem ":newstime Spezial" ab 00:00 Uhr. Um 5:30 Uhr übernimmt das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" die Live-Wahlberichterstattung mit Gästen wie Ulrich Jörges, Dana Schweiger und Thilo Mischke - parallel ausgestrahlt in SAT.1 und auf ProSieben.

Barrierefrei: Gebärdensprachdolmetscher begleiten die komplette Wahlnacht auf joyn.de, ergänzt durch Untertitel im Teletext.

ProSiebenSat.1-Chefredakteur Sven Pietsch: "Alles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Kamala Harris oder Donald Trump? Wer ins Weiße Haus einziehen darf, wird sich sehr spät - für das deutsche Publikum sehr früh - entscheiden. Mit unserer umfangreichen :newstime-Berichterstattung auf allen Plattformen informieren wir die Zuschauerinnen und Zuschauer zu jeder Zeit live und aktuell."

Durch die Nacht führen die ":newstime"-Moderatorinnen Claudia von Brauchitsch und Angela van Brakel. US-Korrespondent Axel Storm und Reporterin Lea Freist melden sich direkt aus Washington. Jule Gölsdorf, Franziska Troger und Tom Palluch fangen die Stimmung in New York und auf den Wahlpartys ein. Adrian Kriesch wird aus Moskau geschaltet, Charlotte Potts, Merle Giesel und Heiko Paluschka aus Berlin. Den ganzen Tag über bringen die ":newstime"-Moderatorinnen und -Moderatoren Karolin Kandler, Stephanie Puls, Delia Träger, Marc Bator und Norbert Anwander die Zuschauerinnen und Zuschauer auf allen Kanälen der ProSiebenSat.1-Gruppe mit Newsflashes auf den aktuellen Stand.

Alle Infos zur Wahlnacht in den USA gibt es live auf joyn.de/news. Mit Echtzeit-Zahlen zur Stimmabgabe, Hintergründen und den Highlights im Video.

Wie viel ist noch übrig vom American Dream? Das fragt Thilo Mischke am 4. November 2024, dem Tag vor den US-Wahlen, um 20:15 Uhr in "ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl." Auf der Suche nach Antworten reist - und joggt - der Reporter auf den Spuren des legendären Forrest Gump quer durch die USA. In der Hochphase des US-Wahlkampfs trifft er in einem zutiefst gespaltenen Land Menschen aus allen politischen Lagern, die ums Überleben kämpfen, Brücken bauen und die dennoch alle an eine gute Zukunft in den USA glauben.

Die US-Wahl live in der Nacht vom 5. auf den 6. November:

in SAT.1:

00:00 bis 05:30 Uhr: ":newstime Spezial - Kampf ums Weiße Haus"

05:30 bis 10:00 Uhr: "SAT.1 Frühstücksfernsehen" mit weiterer ":newstime"-Wahlberichterstattung

13:00 bis 13:15 Uhr: ":newstime Spezial"

19:45 bis 20:15 Uhr: ":newstime"

20:15 Uhr bis 20:30 Uhr: ":newstime Spezial - Amerika hat gewählt"

auf ProSieben:

00:00 bis 05:30 Uhr: ":newstime Spezial - Kampf ums Weiße Haus"

05:30 bis 10:00 Uhr: "SAT.1 Frühstücksfernsehen" mit weiterer ":newstime"-Wahlberichterstattung

18:00 Uhr: ":newstime"

