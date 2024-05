HCT Bus- & Eventlogistik GmbH

Weibliche Pioniere in der Branche der Busvermietung: Chancen und Herausforderungen für Frauen in der Buslogistik

Die Branche der Busvermietung beginnt sich allmählich zu wandeln. Was einst als klassische Männerdomäne galt, wird heute mehr und mehr von visionären und gut ausgebildeten Frauen beeinflusst - Frauen wie Nora Gonzalo (38) und Saranya Lesch (43), die gemeinsam die HCT Gruppe gegründet haben. Die HCT Gruppe umfasst die Unternehmen HCT Busvermietung, HCT Bus- und Eventlogistik sowie HCT Management, die sich unter der weiblichen Doppelspitze allesamt zu Top-Unternehmen entwickelt haben. Nora Gonzalo und Saranya Lesch zeigen dabei eindrucksvoll, wie Frauen in Führungspositionen die Branche neu definieren und die Zukunft der Buslogistik gestalten.

"In unserem Team sind Frauen nicht nur willkommen, sie sind ein essenzieller Bestandteil unseres Unternehmens und unserer Erfolgsgeschichte", so Nora Gonzalo über die Geisteshaltung, mit der sie die Firmen leitet. "Vielfalt und Gleichberechtigung sind für uns keine leeren Worte, sondern gelebte Realität. Wir freuen uns also sehr, wenn sich in Zukunft noch mehr Frauen bei uns bewerben - auch als Busfahrerinnen." Frauen nehmen bei HCT Busvermietung, HCT Bus- & Eventlogistik sowie HCT Management Schlüssel- und Führungspositionen in Disposition und Marketing ein, und die Unternehmen setzen sich aktiv dafür ein, Frauen mit Kindern die Möglichkeit zu bieten, Karriere zu machen. "Wir sind darauf bedacht, Frauen zu fördern und zu unterstützen, sodass sie ihre Rolle als Mutter und als berufstätige Frau gleichermaßen ausfüllen können", ergänzt Saranya Lesch, die selbst Mutter zweier Kinder ist.

Die zunehmende Präsenz von Frauen in ehemals klassischen Männerberufen ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Diversität. Unternehmen wie die der HCT Gruppe zeigen, dass Frauen nicht nur mit den Herausforderungen dieser Branche umgehen können, sondern auch einen erheblichen Mehrwert schaffen, wenngleich ihnen besonders von Männern immer wieder Steine in den Weg gelegt werden.

"Wir mussten viele Hindernisse überwinden, und die Corona-Krise war gefühlt noch die kleinste Hürde im Vergleich zu den Problemen mit männlicher Dominanz und dem daraus resultierenden Machtgehabe", so Gonzalo. "In Führungspositionen hatten wir in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Männern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Frauen oft bescheidener sind und häufig doppelt so viel Energie aufbringen, weil sie das Gefühl haben, sich noch mehr beweisen zu müssen."

Nach wie vor überrascht sind Gonzalo und ihre Mitstreiterin über die Tatsache, wie häufig es vorkommt, dass sie als Führungskräfte in dieser Branche unterschätzt werden - und das, obwohl beide bereits seit 17 Jahren in Führungspositionen tätig und seit mehr als einem Jahrzehnt selbstständig sind. Die von ihnen geführten Unternehmen haben sich erfolgreich auf die Vermietung von Bussen für unterschiedlichste Anlässe spezialisiert, und sie bieten rund um die Vermietung eine breite Palette an Dienstleistungen an. Von komfortablen Reisebussen für nationale und internationale Touren über Shuttle-Services für Events bis hin zu maßgeschneiderten Transportlösungen für Unternehmen - die HCT Gruppe deckt alle Bedürfnisse der Kunden ab. Mit einer hochmodernen Bus-Flotte, die den höchsten Sicherheits- und Komfortstandards entspricht, und einem bunt durchmischten, engagierten Team stellen Nora Gonzalo und Saranya Lesch sicher, dass jede Fahrt ein angenehmes Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter wird.

Vielfalt auf ganzer Linie - das Erfolgskonzept von Nora Gonzalo und Saranya Lesch

Ein besonderes Merkmal der von Gonzalo und Lesch geführten Unternehmen ist das Engagement für eine diverse und inklusive Unternehmenskultur. "Wir sind stolz darauf, ein sehr buntes Team zu führen", erklärt Gonzalo. "Uns ist ein Arbeitsumfeld wichtig, in dem sich wirklich alle respektiert und auch wertgeschätzt fühlen, völlig unabhängig von Religion, Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Hinterm Lenkrad der Busse sind Frauen allerdings momentan noch in der Minderheit, deshalb fördern wir Bewerberinnen aktiv auf ihrem Weg zur Busfahrerin. Letztlich gilt bei uns aber: Weiblich, männlich, divers - alle sind willkommen und können auf unsere Unterstützung zählen."

Diese Philosophie der Offenheit und Toleranz spiegelt sich auch in der Kundenbetreuung wider. HCT Busvermietung, HCT Bus- & Eventlogistik und HCT Management legen größten Wert darauf, individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen und jedem Kunden ein maßgeschneidertes Angebot zu bieten. Dies gilt für private Reisegruppen ebenso wie für Unternehmen und öffentliche Institutionen.

Herausforderungen und Chancen in der Buslogistik

Mit ihrem Fokus auf Qualität, Sicherheit und Kundenorientierung haben sich Gonzalo und Lesch einen exzellenten Ruf in der Branche erarbeitet. "Unser Ziel ist es, nicht nur durch hervorragende Dienstleistungen zu überzeugen, sondern auch durch unser soziales Engagement und unsere gelebten Werte. Wir zahlen überdurchschnittliche Gehälter und bewerten unsere Mitarbeiter nicht nach Geschlecht. Jeder Bewerber wird individuell betrachtet und seine Stärken werden gefördert, unabhängig von Abschlüssen oder Qualifikationen", so Nora Gonzalo abschließend. "Es spornt uns an, uns immer wieder neu zu erfinden, auch was interne Strukturen und Digitalisierung betrifft."

Die HCT Gruppe steht somit nicht nur für exzellente Transportdienstleistungen, sondern auch für ein starkes Bekenntnis zu Vielfalt und Gleichberechtigung. Unter der Leitung von Nora Gonzalo und Saranya Lesch zeigt die Unternehmensgruppe eindrucksvoll, wie moderne Führung aussehen kann - weltoffen, tolerant und zukunftsorientiert.

