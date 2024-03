HCT Bus- & Eventlogistik GmbH

Mitarbeiter-Shuttle für mehr Komfort und Effizienz - HCT Bus- & Eventlogistik sorgt für Win-win-Situation

Neu Wulmstorf (ots)

Die Idee hinter dem cleveren Angebot des renommierten Busunternehmens HCT Bus- & Eventlogistik GmbH ist so einfach wie genial: Mit einem Mitarbeiter-Shuttle können Firmen sowohl die Zufriedenheit ihrer Angestellten als auch die Effizienz des Unternehmens um ein Vielfaches steigern. So schaffen die Mietbusse eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Und so funktioniert's: Der Mitarbeiter-Shuttle holt Angestellte entweder direkt von zuhause oder an diversen Sammelpunkten ab und bringt sie sicher und bequem zum Unternehmen und wieder zurück. So können auch in der Peripherie gelegene Arbeits- und Wohnorte ohne großen Aufwand erreicht werden. Der Fahrplan kann hierbei ganz individuell an die Arbeitszeiten des jeweiligen Unternehmens angeglichen werden, was Nutzern ein hohes Maß an Flexibilität garantiert. Neben den Mietbussen werden vom Busunternehmen HCT Bus- & Eventlogistik GmbH immer auch die bestens geschulten Fahrer gestellt, um die nötige Sicherheit während der Fahrten zu gewährleisten.

Der Mitarbeiter-Shuttle und seine Vorteile

Die Vorteile eines Mitarbeiter-Shuttles liegen dabei klar auf der Hand. Für Beschäftigte werden An- sowie Abreise zum Arbeitsplatz sehr viel komfortabler und stressfreier, wovon wiederum auch der Arbeitgeber profitiert, denn entspannte und ausgeruhte Angestellte sind allgemein produktiver als gestresste, und das erhöht häufig noch den Grad an Zufriedenheit bei Mitarbeitern. Dieser Umstand stellt einen nicht unwesentlichen Pluspunkt für das Unternehmen dar, denn allgemeinhin gilt, dass sich zufriedene Angestellte meist stärker mit der Firma, für die sie arbeiten, verbunden fühlen. Arbeitnehmer sind mit der Einrichtung eines Mitarbeiter-Shuttles unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie von einem eigenen Fahrzeug, sodass weder Streiks im Nahverkehr noch ausfallende Züge oder ein defekter PKW zu Fehlzeiten des Beschäftigten führen. Und das ist längst nicht alles, was das Angebot des Busunternehmens HCT Bus- & Eventlogistik GmbH so reizvoll macht. Auch die Ökobilanz vom Mitarbeiter-Shuttle kann sich sehen lassen, denn individuelle An- und Abfahrten im eigenen PKW fallen weg, Umweltbelastungen werden sofort reduziert.

"Umweltschutz wird für Unternehmen zum Glück immer selbstverständlicher", so Maxim Denisow, Geschäftsführer der HCT Bus- & Eventlogistik GmbH. "Unser Angebot des Mitarbeiter-Shuttles stellt dabei für Firmen ein gleichzeitig leicht umsetzbares und sehr wirkungsvolles Instrument dar, ihre Ökobilanz umgehend zu verbessern."

Zudem können Unternehmen, die die Mietbusse samt Fahrer einsetzen, darauf verzichten, Angestellten weitläufige Parkflächen zur Verfügung zu stellen, was für Firmen eine enorme Kostenersparnis bedeutet. Ein Mitarbeiter-Shuttle eignet sich darüber hinaus hervorragend als mobile Werbetafel. So können Unternehmen auf den Mietbussen ganz einfach ihr Firmenlogo, ein individuell ausgewähltes Branding sowie Werbebotschaften oder beispielsweise Stellenangebote abbilden. Die Mietbusse können außerdem jederzeit per GPS getrackt werden, was den Vorteil hat, dass blitzschnell auf Unfälle oder Staus reagiert werden kann.

Mobile Lösungen individuell auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten

Auf Kundenwunsch bietet die HCT Bus- & Eventlogistik GmbH auch den Service an, ein individuelles Ticketing für Mitarbeiter einzurichten. Das Neu Wulmstorfer Unternehmen hat eigens für diesen Zweck eine digitale Lösung entwickelt, die es mit einer Registrierung per QR-Code möglich macht, völlig auf Papier zu verzichten und gleichzeitig eine Live-Statistik samt Kennzahlen zu erstellen.

Verbesserte Ökobilanz, zufriedene und pünktliche Mitarbeiter sowie mehr Effizienz im Unternehmen - bei all diesen Vorzügen überrascht es nicht, dass das Konzept der HCT Bus- & Eventlogistik GmbH immer mehr Nutzer verbuchen kann. Größe und Anzahl der eingesetzten Busse samt Fahrer richten sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens - ein Mobilitätsangebot, das deutschlandweit Schule macht.

Weitere Informationen unter: https://hct-bus.de/

Original-Content von: HCT Bus- & Eventlogistik GmbH, übermittelt durch news aktuell