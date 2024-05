HCT Bus- & Eventlogistik GmbH

Charter- und Mietbusse der HCT Bus- & Eventlogistik für Messen, Events und Veranstaltungen: Koordination und Buslogistik aus einer Hand

Neu Wulmstorf (ots)

Wenn es um die Planung von Veranstaltungen wie Messen, Events, Firmenevents oder Konferenzen geht, stehen Verantwortliche und Organisatoren häufig vor der Herausforderung, eine zuverlässige und gleichzeitig bequeme Transportlösung für Mitarbeiter und Gäste zu finden, ganz unabhängig davon, ob 100 oder 10.000 Personen erwartet werden. HCT Bus- & Eventlogistik bietet für Veranstaltungen jeder Größenordnung bundesweit und auch international umfassende Lösungen an, die nicht allein nur ein breites Portfolio an Reise- und Kleinbussen mit Fahrern sowie Chauffeuren beinhalten, sondern darüber hinaus auch die Koordination der jeweiligen Veranstaltungen und Events, die das Unternehmen vor Ort betreut und abwickelt. Auf Wunsch werden vorab außerdem detaillierte Fahrpläne und Routen ausgearbeitet, Beschilderungen für Busse und Haltestellen erstellt sowie zahlreiche Zusatzleistungen angeboten.

Bequeme und durchdachte Buslogistik für Ihr Event

Längst schon hat sich das renommierte Unternehmen HCT Bus- & Eventlogistik als Experte für Veranstaltungslogistik einen Namen gemacht. Organisatoren können sich zu jeder Zeit auf einen sicheren Transfer der Gäste und zeitlich optimal getaktete Busse verlassen - bei Veranstaltungen mit sehr großer Besucherzahl genauso wie bei kleineren Firmenevents.

"Neben modernen und komfortablen Bussen samt Fahrer bieten wir unseren Kunden auch elegante, hochwertige Limousinen sowie VIP-Busse mit Chauffeur zu besten Konditionen", so Maxim Denisow, Geschäftsführer der HCT Bus- & Eventlogistik. "Wir sorgen dabei nicht allein nur für eine unkomplizierte Abholung und Beförderung der Gäste, uns liegt darüber hinaus auch das Wohl unserer Passagiere während der Fahrt am Herzen."

Für Besucher des Events bedeutet das: Noch bequemer geht's kaum, was für die Veranstalter wiederum heißt, dass sie sich über entspannt ankommende Gäste freuen dürfen, denn alles rund um die Koordination und den Transport ist bis ins Detail geregelt. Was HCT Bus- & Eventlogistik von anderen Anbietern unterscheidet, ist neben der langjährigen Erfahrung die umfassende Betreuung während des gesamten Prozesses.

Koordination rund um Ihr Event

Das Unternehmen HCT Bus- & Eventlogistik übernimmt nicht nur die Bereitstellung der Mietbusse und Fahrer, das Koordinationsteam besichtigt im Vorfeld auch den Veranstaltungsort und übernimmt die Planung der Routen und Zeitpläne für das Event, damit alle Gäste pünktlich, zeitgleich und bester Laune auf der Veranstaltung ankommen. Hierzu gehört beispielsweise eine individuell auf die Veranstaltung abgestimmte Erstellung von Fahrplänen, um Teilnehmern den Besuch sämtlicher für sie interessanter Termine des Events zu ermöglichen. Mit Hilfe der Koordinatoren und Dispatcher können sich die Organisatoren ganz auf die Messe, Konferenz oder das Event konzentrieren, während HCT Bus- & Eventlogistik alle logistischen Aspekte organisiert und abwickelt.

Durchdachte Organisation vor, während und nach dem Event

Das Organisationsteam steht Kunden und Passagieren sowohl vorab als auch während und nach der Durchführung der Fahrten zur Seite, um sicherzustellen, dass zu jeder Zeit sämtliche Anforderungen erfüllt werden. Der gesamte Prozess wird maßgeblich dadurch erleichtert, dass Nutzer jederzeit direkt beim Organisationsteam Informationen über den Standort der Busse erhalten und Fahrzeuge entsprechend der Kundenwünsche beschildert, disponiert und geleitet werden. Vor jeder Fahrt erhalten Verantwortliche detaillierte Planungsinformationen (z. B. über Parkmöglichkeiten, Routenplanung, Fahrtzeiten etc.). Zudem wird das Fahrpersonal entsprechend den Kundenvorgaben und des Veranstaltungshintergrunds (z. B. Hauptfahrten und/ oder Shuttlefahrten, Form der Ansprache Ihrer Gäste) instruiert, um den Passagieren qualifizierte Auskünfte geben zu können.

Verlässliche Unterstützung im Backoffice für ein Höchstmaß an Sicherheit

Basierend auf der langjährigen Erfahrung mit einer Vielzahl an Großveranstaltungen wird während der Fahrten ein Mitarbeiter als Ihr Senior-Consultant im Backoffice zur persönlichen Betreuung eingesetzt. Dieser Mitarbeiter sowie die 24-Stunden-Notfallhotline mit Mobil- und Festnetznummer stehen Ihnen und Ihren Gästen während des gesamten Zeitraums der Fahrten zur Verfügung. Aufgrund des permanenten Informationsflusses sind auch kurzfristige Änderungen direkt umsetzbar, was Kunden maximale Flexibilität verspricht. HCT Bus- & Eventlogistik garantiert damit ein Höchstmaß an Sicherheit, denn die schon im Vorfeld ausgewählten Ersatzbusse und Fahrer sowie die fortlaufende Überwachung aller Abläufe und der Informationsaustausch mit allen Beteiligten gewährleisten einen reibungslosen Gästetransfer.

Was den Gästetransfer per Event-Shuttle-Service so besonders macht

Die Mietbusse der HCT Bus- & Eventlogistik transportieren Ihre Gäste nach Ende der Veranstaltung im Pendelverkehr beispielsweise zum Hauptbahnhof oder Flughafen. Auch diese Rotation der Busse wird von Koordinatoren begleitet, die zu jeder Zeit über den Standort der verschiedenen Busse informiert sind und so den Fahrern den Takt der Abfahrten vorgeben, immer darauf bedacht, dass die Wartezeit der Gäste so gering wie möglich ausfällt.

Sternfahrt zum Event: Aus allen Himmelsrichtungen zur Veranstaltung

Gerade bei Großevents wie Messen reisen Besucher häufig aus dem ganzen Land und auch aus dem Ausland an. HCT Bus- & Eventlogistik arbeitet bundesweit und auch international und bietet Veranstaltern den Service, diverse Busse von unterschiedlichen Städten aus starten zu lassen, um die Passagiere bequem und komfortabel zum Event zu bringen. Diese Sternfahrt birgt für Verantwortliche den Vorteil, dass ein einziges Busunternehmen als Ansprechpartner und Dienstleister fungiert, wodurch Absprachen und Koordination erheblich vereinfacht werden. Trotz der möglicherweise sehr weiten Anreisen sorgt HCT Bus- & Eventlogistik für ein perfekt aufeinander abgestimmtes Timing in den Abläufen.

Die Busse garantieren Nutzern auf der Fahrt zum Event eine vollkommene Unabhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, was bedeutet, dass der Transfer selbst während eines Streiks im ÖPNV oder bei Ausfällen von Verkehrsmitteln sichergestellt ist. Auch die Anreise im eigenen PKW wird hiermit überflüssig, was wiederum nach sich zieht, dass Veranstalter in der Regel sehr viel weniger Parkflächen zur Verfügung stellen müssen und dadurch eine enorme Kostenersparnis verbuchen können. Ein nicht unwesentlicher Pluspunkt beim Einsatz der Mietbusse: Organisatoren leisten einen beachtlichen Beitrag in puncto Naturschutz, denn weniger Fahrzeuge sind gleichbedeutend mit weniger Umweltbelastung.

Kunden haben außerdem die Möglichkeit, die Busse mit ihrem eigenen Branding zu versehen. Während die Fahrzeuge Besucher sicher und bequem zum Veranstaltungsort transportieren, fungieren sie zeitgleich als Werbeträger mit Ihrem Logo.

Zahlreiche Zusatzleistungen für noch mehr Komfort

Das europaweit agierende Unternehmen HCT Bus- & Eventlogistik bietet neben dem Transfer eine Reihe von Zusatzleistungen, die ebenfalls zur Zufriedenheit der Passagiere beitragen. So können Gäste auf Wunsch mit einem Catering versorgt werden, damit das leibliche Wohl zu jeder Zeit gewährleistet ist. Wenn Kunden den Hostessenservice nutzen möchten, werden Besucher auf der Fahrt zum Event und während des Aufenthalts dort von Hostessen betreut und umsorgt.

Ganz bequem hin und weg mit dem Event-Shuttle-Service der HCT Bus- & Eventlogistik

Sie planen selbst eine Großveranstaltung, organisieren eine Messe oder möchten ein kleines Firmenevent veranstalten? Mit seinem modernen und vielseitigen Fuhrpark, der sowohl eine Vielzahl von großen Reisebussen als auch kleine VIP-Busse umfasst, sowie einem reichen Erfahrungsschatz im Bereich Veranstaltungslogistik ist HCT Bus- & Eventlogistik Ihr verlässlicher Partner für einen reibungslos laufenden Event-Shuttle-Service. Beste Voraussetzungen also für zufriedene Besucher und eine erfolgreiche Veranstaltung.

Original-Content von: HCT Bus- & Eventlogistik GmbH, übermittelt durch news aktuell