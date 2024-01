ZDF-Familie: 19 Mal nominiert für den Grimme-Preis /

ZDF

Die ZDF-Familie geht im Jubiläumsjahr des Grimme-Preises mit 19 Nominierungen in das Rennen um die begehrte Auszeichnung. Dabei können die Sender in den Kategorien "Fiktion", "Information & Kultur", "Unterhaltung" und "Kinder & Jugend" auf Preise hoffen.

Im Wettbewerb in der Kategorie "Fiktion" nominiert sind "Der Schatten" (ZDFneo) von Regisseurin Nina Vukovic, "Füxe" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Regieduo David Clay Diaz und Susan Gordanshekan, "Haus Kummerveldt" (WDR/ZDF/ARTE) von Regisseur Mark Lorei, das Dokudrama "Ich bin! Margot Friedländer" (ZDF) von Regisseur Raymond Ley, "Tamara" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Regisseur Jonas Ludwig Walter sowie "Wir haben einen Deal" (ZDF/ARTE) von Regisseurin Felicitas Korn.

Für die Initiation, redaktionelle Begleitung und Beratung der Serie "Country Queen" sind ZDF/ARTE und good karma fiction für einen "Spezial"-Preis in der Kategorie "Fiktion" nominiert

In der Kategorie "Information & Kultur" freuen sich die Sender über insgesamt sieben Nominierungen. Ins Rennen um die Grimme-Preise gehen "Die Karte der Schönheit" (ZDF/3sat) von Marco Kugel, "Einzeltäter" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Julian Vogel, "Erhebe dich, du Schöne" (ZDF/3sat/SRG SSR) von Heidi Specogna, "IchDuWir – Wer pflegt wen?" (ZDF/3sat) von Susanne Binninger, "Jonny Island" (ZDF/3sat) von Petra Mäussnest sowie "Das Milliardenspiel ‒ Die geheime Welt der Superreichen" (ZDF) von Julia Friedrichs und Jochen Breyer. Das Team des Kulturreportage-Formats "Tracks East" (ZDF/ARTE) kann sich in der Kategorie "Information & Kultur" für die gelungene Erweiterung des thematischen Fokus von Osteuropa auf den Nahen Osten Hoffnung auf einen Spezialpreis machen.

"Bosetti Late Night" (ZDF/3sat), Regie Julia Möller, Frank Hof und Jonas Riemer, sowie "Game Two #300: Die Geschichte der Videospiele ‒ Das Musical" (ZDFneo), Regie: Mark Oliver Lehmann, sind nominiert in der Kategorie "Unterhaltung.

Drei Produktionen der ZDF-Familie hoffen auf einen Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend" "Die Olchis ‒ Willkommen in Schmuddelfing" (ZDF/KiKA) von Jens Møller und Tobias Genkel, "TRU DOKU" (ZDF/funk) von Jan Kunigkeit, Lina Probst und Christin Juchheim sowie "Was wir fürchten" (ZDFneo) von Regisseur Daniel Rübesam.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Grimme-Preises werden am 14. März 2024 bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 26. April 2024 statt. 3sat zeigt eine Zusammenfassung der Preisverleihung am Freitag, 26. April 2024, um 22.40 Uhr in seinem Programm und in der Mediathek.

Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland und wurde erstmals 1964 vergeben.

