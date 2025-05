ZDF

Wie stellt sich die EU neu auf? "Was nun, Frau von der Leyen?“ im ZDF

Unter Präsident Donald Trump steht das Verhältnis zu den USA auf dem Spiel, die EU muss sich neu aufstellen. Wie will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Handelskonflikt mit den USA abwenden – und zugleich Europas wirtschaftliche Stärke sichern? Am Montag, 2. Juni 2025, 19.20 Uhr im ZDF, stellt sich Ursula von der Leyen den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek.

Was ist die Perspektive der EU nach drei Jahren Krieg in der Ukraine? Und: Welche Rolle muss Europa in der Welt künftig spielen? Bei der Entgegennahme des Karlspreises in Aachen hatte Ursula von der Leyen angesichts der Krisen in der Welt zum Aufbau eines "unabhängigen Europas" aufgerufen. Es sei "an der Zeit, dass Europa erneut aufsteht und das nächste, große europäische Projekt verwirklicht", sagte sie am 29. Mai 2025 in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen.

Ursula von der Leyen (CDU) wurde nach fast fünf Jahren im Amt im Juli 2024 erneut zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt. 2019 war sie als Nachfolgerin des Luxemburgers Jean-Claude Juncker die erste Frau in diesem Amt. Zuvor war sie in Merkels Kabinetten Familien- sowie Arbeits- und Sozial- und Verteidigungsministerin.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

