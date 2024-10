ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 43/245

Woche 43/24 So., 20.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Zu viel Bürokratie Regelwut und lange Wege Film von Jakob Hörner Deutschland 2024 Woche 44/24 Sa., 26.10. 0.30 sportstudio live Triathlon: Ironman-WM Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Jan Frodeno So., 27.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Lachgas - Legal, aber gefährlich Film von Torsten Stahlhut und David Strickling Deutschland 2024 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) -------------------------- 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Frustrierte Gesellschaft – wie Gefühle die Politik bestimmen Do., 31.10. 17.45 Leben ist mehr! Bitte Änderung beachten: Hilfe für Mensch und Tier Bitte streichen: Hilfe für Menschen und Hunde Fr., 1.11. 20.15 Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache . . . Bitte Änderung beachten: Buch: Isabell Serauky Bitte streichen: Sabine Leipert, Suki Maria Roessel Woche 46/24 Mi., 13.11. Bitte Ergänzung und Programmänderung beachten: Die lange Nacht zur UN-Klimakonferenz 0.45 planet e.: Klimawandel und Gender . . . 2.45 Die Öko-Challenge: Geht nachhaltig auch günstig? (HD/UT) Familie Falke - die Konsum-Junkies Film von Johanna Icks (Erstsendung 21.4.2024) Deutschland 2024 Bitte streichen: Die Öko-Challenge: Geht nachhaltig auch günstig? Familie Wolter - die Plastik-Piraten . . .

