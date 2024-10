ZDF

Erfolg durch Dropshipping? "WISO"-Doku im ZDF über ein boomendes Business

Schnell und einfach reich werden mit Produkten, die direkt vom Großhändler zum Kunden gelangen – das verspricht das auf Social Media gehypte Dropshipping-Business. Was dahinter steckt, zeigt am Montag, 14. Oktober 2024, 19.25 Uhr im ZDF, die "WISO"-Dokumentation "Get rich: Erfolg durch Dropshipping?". Der Film von Anja Kollruß und Ole Siebrecht ist bereits online in der ZDFmediathek zu sehen.

Die "WISO"-Doku gibt Einblicke in die Welt des Dropshippings. Keine Lager-, Betriebs- und Personalkosten, stattdessen sollen in kurzer Zeit große Gewinne winken. Was ist dran am Versprechen vom schnellen Geld?

Dropshipping boomt, da immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher online einkaufen. Und das Business ist einfach – es gibt wenig Risiken und Einstiegshürden.

Mik Dietrichs und Christoph Filgertshofer haben mit Dropshipping Umsätze in Millionenhöhe gemacht und erzählen in der Dokumentation, wie sie es geschafft haben. War der Weg wirklich so einfach, wie andere Dropshipper auf TikTok und Instagram versprechen? Sehen die beiden das eigene Business kritisch?

Der Verkauf billiger Produkte aus Asien wirft Fragen zu den Produktionsbedingungen und der Nachhaltigkeit im Dropshipping auf. Unseriöse Coaching-Angebote, die schnelle Dropshipping-Erfolge versprechen, sind im Internet zuhauf zu finden.

In der "WISO"-Dokumentation ordnet Wirtschaftspsychologin und Moderatorin Dinah Rudolph das Dropshipping-Thema ein, zudem sorgt TV-Koch Ralf Zacherl in seiner Küche für die Extraportion Wissen.

