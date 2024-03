EUROPA Versicherungen

EUROPA als bester Lebensversicherer ausgezeichnet

Köln (ots)

Die EUROPA ist der beste Lebensversicherer in Deutschland. Das stellt das Finanzmagazin "Euro" in seiner aktuellen Ausgabe (3/2024) heraus. Der Kölner Versicherer wird als Direktversicherer in allen getesteten Kategorien mit der Top-Note ausgezeichnet. Bei der Finanzkraft und der Kundenzufriedenheit schneidet er jeweils mit der maximal erreichbaren Zahl von 100 Punkten ab.

Seit Jahren auf den vordersten Plätzen

"Das Urteil belegt ganz objektiv, dass unsere Kunden mit den preisgünstigen, leistungsstarken Produkten und dem umfangreichen Service sehr zufrieden sind. Außerdem zeigt die Analyse, dass die Zukunftsfähigkeit der EUROPA ausgezeichnet ist", freut sich Jürgen Wörner, Vorstand Direktvertrieb der EUROPA Versicherungen. In der Untersuchung von Euro rangiert das Kölner Unternehmen seit Jahren auf den vordersten Plätzen.

68 Versicherer im Härtetest

Im Auftrag des Magazins untersuchte die "Analysegesellschaft für Anlage- und Versicherungsprodukte" für das Rating 68 deutsche Versicherer. Diese wurden in den Kategorien Finanzkraft, Performance, Kundenzufriedenheit und Bestandssicherheit getestet. Grundlage der Studie waren Kennzahlen aus den Jahren 2019 bis 2023 sowie die Überschussbeteiligungen für 2024.

Mehr Infos zur EUROPA gibt es unter www.europa.de. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de.

Über die EUROPA Versicherungen

Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

