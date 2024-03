EUROPA Versicherungen

Mit top Kfz-Tarifen der EUROPA in den Frühling starten - Stark auch für Elektro- und Hybrid-Pkw

Köln (ots)

Die EUROPA Versicherungen tragen dem Trend zu mehr Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen auf deutschen Straßen Rechnung. Ihre Kfz-Tarife bieten deshalb neben leistungsstarken Tarifen für klassische "Verbrenner" auch Topleistungen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Zum Beispiel die Kostenübernahme für einen erforderlichen Löschcontainer-Einsatz oder die notwendige Zustandsdiagnostik des Akkus. Außerdem: Wer nach einem Totalschaden seines Pkws auf einen rein elektro- oder wasserstoffbetriebenen Pkw umsteigt, erhält eine Prämie.

Bestmögliche Absicherung für alle Arten von Antrieben

Die Zahl der Elektrofahrzeuge und Hybrid-Pkw in Deutschland hat sich von 2021 bis 2023 laut Bundesumweltamt mehr als verdreifacht. Die EUROPA berücksichtigt diese Entwicklung in ihren leistungsstarken, günstigen Kfz-Tarifen. "Wir bieten unseren Kunden Versicherungsschutz unabhängig von der Antriebsart", betont Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der EUROPA. "In unserem Komfort-Tarif sind klassische Fahrzeuge mit Verbrennermotor ebenso wie moderne Elektro- und Hybrid-Pkw sehr gut versichert."

Auch Elektro-Krafträder profitieren

Besitzer von Elektro-Krafträdern profitieren ebenfalls: Der leistungsstarke Tarif enthält - wie der für Pkw - zum Beispiel die Allgefahrendeckung für den Akku sowie die Mitversicherung der Ladeinfrastruktur, also Wallboxen, Ladekabel und mobile Ladegeräte. Zudem erfolgt bei einem schadenbedingten Akku-Austausch in den ersten zwei Betriebsjahren kein Abzug "neu für alt".

Wechselprämie für Umstieg auf Elektro oder Wasserstoff

Vermittler haben dadurch gute Argumente: Ihre Kunden können entspannt und gut abgesichert in den Frühling starten. Der Tarif enthält unter anderem Leistungen für den notwendigen Einsatz eines Löschcontainers bis 3.000 Euro sowie die Zustandsdiagnostik eines Akkus nach einem Schaden bis zu 1.500 Euro. Außerdem bietet der Kölner Versicherer im Rahmen der Neupreisentschädigung eine Wechselprämie von 2.500 Euro an: Dafür muss der bisherige Pkw durch einen rein elektro- oder wasserstoffbetriebenen Pkw ersetzt werden, der ebenfalls bei der EUROPA versichert wird.

Ein Extra für erfahrene Führerscheininhaber

Ein weiteres Extra: Die EUROPA zählt zu den wenigen Anbietern auf dem Markt, die die Führerschein-Plus-Regelung anbieten. Sie gewährt Autofahrern günstigere Konditionen, die bereits längere Zeit ihren Führerschein besitzen, aber erstmals ein Fahrzeug anmelden.

Mit wenigen Klicks zur eVB-Nummer

Vermittler profitieren auch weiterhin von schlanken Prozessen bei der EUROPA. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen persönliche Ansprechpartner der EUROPA den Vermittlern jederzeit zur Verfügung.

Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen.

Über die EUROPA Versicherungen

Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,69 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

Original-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell