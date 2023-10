EUROPA Versicherungen

EUROPA Versicherung: Neue Kfz-Tarife - Top-Schutz und Wechselprämie für Elektro- und Hybrid-Pkw

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auf der Straße eine zunehmend große Rolle: Das belegt der steigende Anteil der E-Fahrzeuge unter den Neuanmeldungen. Die EUROPA verbessert mit ihren neuen Kfz-Tarifen deshalb die Leistungen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge noch einmal deutlich. So sind nun auch die Kosten für den erforderlichen Einsatz eines Löschcontainers und für die Zustandsdiagnostik inbegriffen. Bei einem Totalschaden zahlt die EUROPA in der Neupreisentschädigung zudem eine Nachhaltigkeitsprämie, wenn der bisherige Pkw durch einen rein elektro- oder wasserstoff-betriebenen Pkw ersetzt wird. Auch elektronische Krafträder und Leichtkrafträder sind mit dem neuen Tarif optimal versichert.

Die neuen Kfz-Tarife der EUROPA werden damit noch umfassender den Ansprüchen von E- und Hybridfahrern gerecht. "Wir bieten unseren Kunden jedoch auch weiterhin einen technikneutralen Versicherungsschutz", betont Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der EUROPA. "Das heißt, unsere Tarife sind so umfassend konzipiert, dass sie Fahrzeuge aller Antriebsarten und Automatisierungsgrade abdecken. Allen bieten wir Top-Leistungen zu sehr guten Preisen."

Verbesserter Schutz für E- und Hybridfahrzeuge

Um das Herzstück eines Elektro- und Hybrid-Fahrzeuges noch besser zu schützen, hat die EUROPA in ihrem neuen Pkw-Komfort-Tarif die Leistungsgrenzen für Folgeschäden nach Kurzschluss oder Tierbiss deutlich angehoben, auf 20.000 Euro. Ganz neu im Leistungskatalog ist hier auch die Kostenübernahme für einen notwendigen Löschcontainer-Einsatz bis zu 3.000 Euro. Kosten für die Zustandsdiagnostik des Akkus werden bis 1.500 Euro übernommen.

Wechselprämie fördert Umstieg auf Elektro- und Wasserstoff-Pkw

Einen besonderen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet die EUROPA mit ihrem Komfort-Tarif nach einem Totalschaden: Kunden, die sich dann für den Umstieg auf ein reines Elektro- oder Wasserstoff-Fahrzeug entscheiden, erhalten in der Neupreisentschädigung eine Wechselprämie in Höhe von 2.500 Euro.

Verbesserungen für Krafträder und Leichtkrafträder

Auch elektronische Krafträder und Leichtkrafträder profitieren nun von besonderen Leistungen. Hierzu gehören eine Allgefahrendeckung für den Akku sowie die Mitversicherung der Ladeinfrastruktur wie Wallbox, Ladekabel, mobiles Ladegerät. Bei einem schadenbedingten Akku-Austausch erfolgt kein Abzug "neu für alt" in den ersten zwei Betriebsjahren. Kurzschluss- und Tierbiss-Folgeschäden sind bis 10.000 Euro abgesichert, die Entsorgungskosten für den Akku bis 3.000 Euro. Ersetzt werden auch hier die Kosten für Löschcontainer oder Zustandsdiagnostik. Bei Motorrädern über 11 kW - unabhängig vom Antrieb - erstattet die EUROPA den Neupreis bzw. Kaufpreis, wenn innerhalb von 24 Monaten nach der Erstzulassung bzw. Erwerb ein Totalschaden oder Verlust eintritt.

Mit wenigen Klicks zur eVB-Nummer

Vermittler profitieren weiterhin von schlanken Prozessen bei der EUROPA. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen persönliche Ansprechpartner der EUROPA den Vermittlern jederzeit zur Verfügung.

Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen.

