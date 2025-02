Nordische Ski-WM bei "sportstudio live" im ZDF

ZDF

Im norwegischen Trondheim werden vom 26. Februar bis zum 9. März 2025 die 55. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen – und "sportstudio live" im ZDF überträgt an den ersten vier Wettkampftagen live. Los geht es am Donnertag, 27. Februar 2025, von 12.30 bis 14.15 Uhr mit dem Skilanglauf: Sprint Frauen und Männer. Und anschließend ist im ZDF-Livestream auf sportstudio.de um 15.00 Uhr das Fünf-Kilometer-Rennen und ab 17.00 Uhr das Springen in der Nordischen Kombination der Frauen zu sehen.

Dass Frauen und Männer im Skilanglauf dieselben Distanzen bewältigen, ist eine der Neuerungen bei dieser WM. Dort werden erstmals auch WM-Medaillen im Para-Skilanglauf vergeben. Zudem gibt es bei den Kombiniererinnen und Kombinierern neue Wettbewerbsformate. Von den insgesamt 27 Wettbewerben finden zwölf im traditionellen Skilanglauf statt und zwei im Para-Skilanglauf. Im Skispringen gibt es sieben Wettbewerbe, in der Nordischen Kombination sechs.

Am zweiten "sportstudio live"-Übertragungstag, am Freitag, 28. Februar 2025, ist ab 11.50 Uhr zunächst das Mixed-Skispringen in der Nordischen Kombination und ab 14.00 Uhr das Skispringen der Frauen von der Normalschanze zu sehen. Gegen 16.00 Uhr rückt der Langlauf Mixed-Team-Wettbewerb in den Fokus. "sportstudio live" ist an dem Tag von 10.20 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf Sendung.

Moderatorin Lena Kesting führt durch die Übertragungen aus Trondheim. Bei den Skisprung-Wettbewerben und bei den Springen der Kombiniererinnen und Kombinierern ist Experte Severin Freund dabei. Die Skisprung-Wettbewerbe der Männer kommentiert Stefan Bier, die der Frauen Eike Papsdorf. Die Langlauf-Wettbewerbe der Frauen und Männer kommentiert Heiko Klasen, Meili Scheidemann ist bei der Nordischen Kombination im Einsatz und kommentiert dort die Frauen- und Männer-Wettbewerbe.

Wintersport-Wochenende 1. und 2. März 2025

Am Samstag, 1. März 2025, ist "sportstudio live" von 10.20 bis 19.00 Uhr, und am Sonntag, 2. März 2025, von 10.15 Uhr bis 17.50 Uhr, mit Wintersport auf Sendung. Von der Nordischen Ski-WM überträgt das ZDF am Samstag, 1. März 2025, in der Nordischen Kombination ab 11.50 Uhr das Skispringen der Männer, im Skilanglauf ab 14.00 Uhr den 20-Kilometer-Skiathlon-Wettkampf der Männer, in der Nordischen Kombination ab 15.50 Uhr das 7,5-Kilometer-Renner der Männer und im Skispringen ab 16.35 Uhr den Wettbewerb der Frauen von der Normalschanze.

Am Sonntag, 2. März 2025, zeigt "sportstudio live" in der Nordischen Kombination ab 11.50 Uhr das Skispringen der Frauen, im Langlauf ab 13.50 Uhr den 20-Kilometer-Skiathlon-Wettkampf der Frauen, in der Nordischen Kombination ab 15.45 Uhr das Fünf-Kilometer-Rennen der Frauen und im Skispringen ab 16.35 Uhr den Wettbewerb der Männer von der Normalschanze. Der zweite Durchgang des Skispringens ist ab 17.15 Uhr im ZDF-Livestream auf sportstudio.de sowie in ZDFinfo zu sehen (das ZDF berichtet ab 17.50 Uhr live von der Wahl in Hamburg).

Neben der Nordischen Ski-WM sind an dem Wochenende in den "sportstudio live"-Strecken die Ski alpin-Weltcups im norwegischen Kvitfjell (Frauen) und slowenischen Kranjska Gora (Männer), der Freestyle-Weltcup im georgischen Gudauri, der Snowboardcross-Weltcup im türkischen Erzurum und dem Eisschnelllauf-Weltcup-Finale im niederländischen Heerenveen.

Die Nordische Ski-WM online auf sportstudio.de

Auch zur Nordischen Ski-WM finden Wintersportfreunde in den ZDF-Online-Ange­boten eine große Informationsvielfalt: im Livestream, im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. können die Wettbewerbe verfolgt, kommentiert und diskutiert werden. News und Ergebnisse zu den WM-Rennen finden Zuschauerinnen und Zuschauer darüber hinaus im Sportressort des ZDFheute-Nachrichtenportals. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDFmediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und einzelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit – auch mobil in der ZDFmediathek-App.

Wintersport im ZDF wird angeboten mit Untertiteln und Audiodeskription.

