Er hat 213 Bundesliga-Spiele geleitet und war viele Jahre FIFA-Schiedsrichter – nun bringt er sein Expertenwissen im ZDF ein: Am Samstag, 22. Februar 2025, 23.00 Uhr, wird Thorsten Kinhöfer im "aktuellen sportstudio" des ZDF als neuer ZDF-Schiedsrichter-Experte vorgestellt. Drei Tage später hat er bei der "sportstudio live"-Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinales Arminia Bielefeld – Werder Bremen seinen ersten Analyse-Einsatz.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Unser Publikum erwartet, dass wir die Entscheidungen der Schiedsrichter bei unseren Fußball-Übertragungen nachvollziehbar erklären. Da trifft es sich bestens, dass wir mit Thorsten Kinhöfer nun einen neuen Experten im Team haben, der unsere Kommentatoren und Moderatoren mit fachlichen Hinweisen und erfahrungsreichen Erläuterungen unterstützen kann."

ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt Thorsten Kinhöfer am Samstag im "aktuellen sportstudio". Ebenfalls zu Gast ist dort der australisch-schottische Fußballprofi Jackson Irvine vom FC St. Pauli. Am Dienstag, 25. Februar 2025, ist Thorsten Kinhöfer erstmals bei "sportstudio live" im ZDF dabei: Nach der Übertragung des Spiels Österreich – Deutschland in der UEFA Nations League der Frauen (Anpfiff: 18.15 Uhr) rückt ab 20.15 Uhr das dritte DFB-Pokal-Viertelfinale in den Fokus: Drittligist DSC Arminia Bielefeld empfängt den Bundesligisten SV Werder Bremen. Moderator Jochen Breyer führt durch den Fußballabend, als ZDF-Fußball-Experte ist Christoph Kramer dabei, als ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Das Spiel kommentiert Martin Schneider, Co-Kommentator ist Ex-Profi Hanno Balitsch.

Infos zu Thorsten Kinhöfer

Thorsten Kinhöfer (56) hatte sich bereits mit 18 Jahren, als damals noch aktiver Fußballer, für die Schiedsrichterkarriere entschieden. 1997 leitete er sein erstes Spiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga, von der Saison 2001/2002 bis zur Saison 2014/2015 war er Bundesliga-Schiedsrichter, von 2006 bis 2013 FIFA-Schiedsrichter. Insgesamt leitete er 352 Spiele als Schiedsrichter in der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga sowie 71 Spiele auf internationaler Ebene, 2010 leitete er das DFB-Pokal-Finale in Berlin. Thorsten Kinhöfer, der bereits als Schiedsrichter-Experte für anderen Medien gearbeitet hat, folgt als ZDF-Schiedsrichter-Experte auf Manuel Gräfe, der von 2021 bis 2024 für das ZDF im Einsatz war.

