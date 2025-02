ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 9/25

Mainz (ots)

Woche 9/25 Mi., 26.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Anschlag im Auftrag des IS? Der Fall Solingen Film von Michael Trammer und Laura Kipfelsberger Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.15 Uhr beachten.) Woche 10/25 Fr., 7.3. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 13 Fragen (VPS 0.29/HD/UT) Nach der Bundestagswahl Wird jetzt alles besser? Moderation: Jo Schück Buch: Lisa Hafemann Regie: Andreas Müller Deutschland 2025 1.05 Terra X History (VPS 1.15) Putins Blutspur - Chronik eines Krieges (3) 1.50 Der Bergdoktor (VPS 2.00) 2.35 Der Bergdoktor (VPS 2.45) 3.20 Der Bergdoktor (VPS 3.30) 4.05 Der Bergdoktor (VPS 4.15) 4.50- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 ("Ermittler!" entfällt.) Woche 11/25 Sa., 8.3. 17.35 5 Jahre Corona plan b: Einsamkeit - nein danke! Bitte Änderung beachten: Film von Kyra Funk Bitte streichen: Jasmin Lakatoś und Annie Hofmann (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 19.3.2025, 3.00 Uhr beachten.) Woche 12/25 Mo., 17.3. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Flucht aus Lissabon Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten: Cheesy David Bredin Bitte streichen: Bredlin Woche 13/25 So., 23.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Eltern hinter Gittern Film von Karin Wendland Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 14/25 So., 30.3. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Richard David Precht im Gespräch mit Ivan Krastev

