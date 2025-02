ZDF

ZDF-"auslandsjournal"-Doku über den Machtpoker um die Zukunft der Ukraine

Mainz (ots)

In Saudi-Arabien haben die Gespräche Russlands und der USA über den Ukraine-Krieg begonnen. Das Treffen findet ohne Beteiligung der Ukraine und der EU-Staaten statt. Kann der Krieg in der Ukraine auf diesem Weg beendet werden, wie es Donald Trump angekündigt hat? Nach dem europäischen Sondergipfel in Paris ringen die Europäer weiter um ihre eigenen Lösungen. Welche Friedenspläne und Verhandlungsmöglichkeiten in den zurückliegenden Wochen und Monaten entwickelt wurden, beleuchtet die "auslandsjournal"-Doku "Ukraine – Krieg oder Frieden: Machtpoker um die Zukunft", die ab Mittwoch, 19. Februar 2025, 8.00 Uhr, online in der ZDFmediathek zu sehen ist und in der Nacht von Mittwoch, 19., auf Donnerstag, 20. Februar 2025, um 1.05 Uhr im ZDF gesendet wird.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump überschlagen sich die Ereignisse. Seine Inauguration lief zeitglich zum diesjährigen World Economic Forum in Davos. Schon dort war die Frage "Krieg oder Frieden für die Ukraine?" eines der Topthemen, alle Augen waren bereits auf die USA und mögliche Friedenspläne des neuen Präsidenten gerichtet. Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, hat in Davos mit hochrangigen Beratern des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj darüber gesprochen, welche Hoffnung sie in Donald Trump als Friedensstifter setzen. Mit Vertretern der amerikanischen Handelskammer in der Ukraine hat sie über das amerikanische Interesse an ukrainischen Rohstoffen und Deals für den Wiederaufbau gesprochen.

US-Vizepräsident mit richtungsweisendem Auftritt bei Münchner Sicherheitskonferenz

Nachdem US-Präsident Trump erst mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dann mit Ukraines Präsident Selenskyj telefonierte, ahnte kaum jemand, welche Schockwellen der Auftritt der US-Amerikaner auf der Münchner Sicherheitskonferenz hinterlassen würde. Katrin Eigendorf spricht vor Ort mit hochrangigen Politikern und Sicherheitsexperten. Sie war dabei als US-Vizepräsident J. D. Vance Europas Demokratien in Frage stellt, als Trumps Ukraine-Beauftragter Keith Kellogg erklärt, warum weder Europa noch die Ukrainer mit am Verhandlungstisch sitzen werden. In ihrem hochaktuellen Film hinterfragt Katrin Eigendorf in "auslandsjournal – die doku" die Ideen der Mächtigen, ihre Friedenspläne und die Verhandlungsmöglichkeiten für eine sichere Zukunft der Ukraine.

