Spitzenplatz: "FC Hollywood" erfolgreichste Doku-Serie in der ZDFmediathek

Mainz

Rekordmeister FC Bayern München führt in dieser Saison wieder die Tabelle der Fußball-Bundesliga an – und der "FC Hollywood" ist die erfolgreichste Doku-Serie in der ZDFmediathek: Mit 1,20 Millionen Views pro Folge und insgesamt 6 Millionen Views nimmt der Fünfteiler über die aufregende und turbulente Phase des FC Bayern München in der zweiten Hälfte der 90er Jahre den Sichtungs-Spitzenplatz unter den erfolgreichsten Dokus ein: Die Zuschauerinnen und Zuschauer lassen sich in der ZDFmediathek in großer Zahl in die Zeit entführen, die den Grundstein für den Kultstatus des FC Bayern legte.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Der Erfolg von 'FC Hollywood', aber auch von der Dokuserie 'The Wagner Brothers' über die Basketball-Brüder Moritz und Franz Wagner stärkt uns auf dem Weg, mit Sport-Dokumentationen, Porträts von Athletinnen und Athleten sowie investigativen Sport-Reportagen gerade auch einem jüngeren Publikum ein attraktives Programmangebot zu machen."

ZDF-Audience-Direktor Florian Kumb: "'FC Hollywood' ist ein gelungenes Beispiel, wie wir mit einem ungewöhnlichen Programmangebot im Genre Sport im Digitalen neue Nutzergruppen erschließen können. Das schafft Motivation, weitere Leuchtturmprojekte dieser Art zu kreieren und umzusetzen."

Besonders stark nachgefragt ist "Das Duell", die Starfolge von "FC Hollywood": 1,8 Millionen Views verzeichnet die erste Episode, in der zu erleben ist, wie Jürgen Klinsmanns Wechsel nach München Mitte der 90er Jahre große Euphorie auslöste, doch Kapitän Lothar Matthäus mit dem Neuzugang wenig anfangen konnte.

"FC Hollywood – Der FC Bayern und die verrückten 90er"

Die fünf Folgen von "FC Hollywood – Der FC Bayern und die verrückten 90er" sind seit dem 10. Januar 2025 online in der ZDFmediathek. Die Dokuserie über die Chaos-Jahre eines Spitzenclubs fängt die Atmosphäre einer Zeit ein, in der Fußball ein Teil der Popkultur wurde, Boulevardmedien die öffentliche Wahrnehmung dominierten und der beliebteste Sport der Deutschen sich zum globalen Entertainment entwickelte. Im Mittelpunkt der Dokuserie stehen ehemalige Bayern-Profis wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mehmet Scholl, Mario Basler, Stefan Effenberg, Thomas Strunz, Thomas Helmer oder Andreas Herzog, die teils zum ersten Mal ihre Sicht auf diese turbulente Zeit wiedergeben. Die Dokuserie von Nicolas Berse-Gilles, Markus Brauckmann und Simone Schillinger, nach einer Idee von Talea Lambusch, wurde produziert von der btf bildundtonfabrik. In der ZDF-Hauptredaktion Sport hat Fabian Farwick "FC Hollywood" redaktionell verantwortet.

