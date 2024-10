Digitales Storytelling / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Im Netz stehen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, um PR-Stories wirkungsvoll zu erzählen. Digitales Storytelling ist eine Kreativaufgabe, die einige Tücken und Herausforderungen bereithält - ganz besonders in Zeiten, in denen wir KI-Programme wie Chat-GPT oder Jasper.ai für das Content Management verwenden. Petra Sammer erklärt in diesem Webinar die Eigenheiten des Storytellings speziell im digitalen Raum - damit Sie online Ihr Publikum fesseln und Likes und Shares ernten können. Mit Geschichten, die zu Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihrer Marke passen.

Wie Sie Ihre Corporate Story online erfolgreich erzählen

Storytelling ist einer der Lieblinge der PR geworden. Oft werden dafür Erfolgsrezepte aus Literatur und Film zitiert. Aber sind diese Referenzen überhaupt hilfreich im Business-Umfeld? Ist die Art und Weise, wie man informativ und aufmerksamkeitsstark Geschichten im Netz erzählt, nicht sogar fundamental anders? Wie können Text, Bild und Video als narrative und emotionale Instrumente genutzt werden?

Petra Sammer, langjährige Kreativdirektorin der Kommunikationsagentur Ketchum und Storytelling-Expertin, geht in diesem Webinar auf die Besonderheiten spannender Geschichten im Netz ein. Sie stellt Strategien vor, die das Geschichtenerzählen im digitalen Raum ermöglichen und präsentiert Werkzeuge, Formate und Instrumente, um Text, Bild und Video passend zur jeweiligen Story einzusetzen. Vertiefen Sie Ihr Wissen zu digitalem Erzählen und lernen Sie die Erfolgsbausteine des transmedialen und partizipatorischen Storytellings kennen. So können Sie PR-Stories nutzen, die auffallen, die Likes und Shares ernten, die aber vor allem zu Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihrer Marke passen.

Zahlreiche Praxisbeispiele runden diese Session ab und bieten Inspiration für Ihre eigene Arbeit.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Programm

Digitales Storytelling: Definition, Chancen und Herausforderungen im Vergleich zu herkömmlichem Erzählen und Kommunizieren in PR und Marketing

Definition, Chancen und Herausforderungen im Vergleich zu herkömmlichem Erzählen und Kommunizieren in PR und Marketing Strategien des digitalen Storytellings : Aufbau und Struktur von Erzählkonzepten im Netz / Content-Management aus Sicht eines Storytellers

: Aufbau und Struktur von Erzählkonzepten im Netz / Content-Management aus Sicht eines Storytellers Formen des digitalen Erzählens : Tipps und Tricks zum narrativen Einsatz von Text, Bild und Video

Tipps und Tricks zum narrativen Einsatz von Text, Bild und Video Vernetztes Erzählen: Planungsansätze und Strategien des transmedialen Storytellings

Planungsansätze und Strategien des transmedialen Storytellings Vorzüge des digitalen Storytellings: Wenn Geschichten partizipatorisch, agil und zielgruppengenau erzählt werden. Praxisbeispiele des digitalen Erzählens und Interagierens

Das Webinar richtet sich an Marketing- und PR-Profis aus der Marken- und Unternehmenskommunikation, Mitarbeitende in Agenturen, Freiberufler und alle, die Storytelling in der Onlinekommunikation einsetzen wollen.

Sprecherin Petra Sammer ist Inhaberin von pssst... und ehemalige Chief Creative Officer der Kommunikationsagentur Ketchum. Die Münchenerin widmet sich nach 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft ihrer Leidenschaft, dem Storytelling und der Ideenfindung. Sie ist Jurorin für verschiedene Awards in der Kommunikationsbranche, u.a. Cannes Lions, D&AD, Clio und hat so Einblicke in die kreative Arbeit internationaler Agenturen und Unternehmen. Sie motiviert und inspiriert heute als Sprecherin, Coach und Dozentin Kreativteams in ganz Europa. Als Autorin steht sie hinter erfolgreichen Sachbüchern wie "Storytelling - Strategien und Best Practices für PR und Marketing" und "Visual Storytelling" aus dem O´Reilly Verlag.

Eckdaten für das Online-Seminar Digitales Storytelling

Termin: Mittwoch, 11. Dezember 2024, 15:30 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung

