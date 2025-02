ZDF

Wahl 2025: "Die Schlussrunde" im ZDF und in der ARD

Drei Tage vor der Bundestagswahl und am Ende eines intensiven Winterwahlkampfes kommen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, die derzeit in Fraktions- oder Gruppengröße im Deutschen Bundestag vertreten sind, noch einmal zur Diskussion zusammen. Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, und Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, führen am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 22.00 Uhr durch "Die Schlussrunde", die in ARD und ZDF zu sehen ist.

Zu Gast in der "Schlussrunde" sind CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, SPD-Generalsekretär Matthias Miersch, Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Chefin Alice Weidel, Linken-Chef Jan van Aken, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, und BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht.

"Die Schlussrunde" bietet die letzte Chance für die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, die Bürgerinnen und Bürger von ihren politischen Ideen und Zielen zu überzeugen und wichtige Wählerstimmen zu gewinnen. Dabei werden sie sich aktuellen Fragen zu den Wahlkampfthemen stellen, die von der Außenpolitik über Gesundheitsfragen bis zum Klimaschutz reichen. Und noch eine andere Frage rückt stärker in den Blick: Wer wird Deutschland künftig regieren – und wie?

