Wahl 2025 im ZDF: ZDF-Morgenmagazin mit "moma vor der Wahl"

Zwei Tage vor der Wahl können Frühaufsteher die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten noch einmal im Gespräch erleben: Im "ZDF-Morgenmagazin" werden bei "moma vor der Wahl" die Politikerinnen und Politiker am Freitag, 21. Februar 2025, zu ihren Wahlprogrammen befragt – von 5.30 bis 9.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Dunja Hayali und Andreas Wunn begrüßen im Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios in jeder halben Stunde einen anderen Spitzenkandidaten, eine andere Spitzenkandidatin zum Interview.

Zu Gast im "ZDF-Morgenmagazin" sind Jan van Aken (Die Linke), Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Alice Weidel (AfD).

Vor rund 120 Besucherinnen und Besucher in der "moma-Wahlarena“ im ZDF-Hauptstadtstudio geht es auch darum, die Stimmung zwei Tage vor der Wahl zu erkunden. Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, analysiert die Themen, die möglicherweise für die Wahl am Sonntag mitentscheidend sein werden. Zudem fragen Dunja Hayali und Andreas Wunn, was für die Menschen in Deutschland bei dieser Wahl besonders wichtig ist.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

