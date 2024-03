Straubinger Tagblatt

Schluss mit Rivalitäten zwischen Macron und Scholz

Straubing (ots)

Auch für all jene, die noch immer an den unerschütterlichen Willen Frankreichs und Deutschlands glauben, so eng zusammenarbeiten, wie es ihre Spitzen bei offiziellen Terminen gerne beteuern, waren die jüngsten Unstimmigkeiten unüberhörbar. Es schien, als redeten Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz mehr übereinander - und das nicht immer freundlich - als miteinander. Diesen Eindruck gilt es beim Treffen an diesem Freitag in Berlin auszuräumen, denn die beiden Schwergewichte der Europäischen Union gaben zuletzt ein fatales Bild der Zerstrittenheit und Rivalität ab. (...) Fast könnte man vergessen, dass sie grundsätzlich an einem Strang ziehen, dem Strang der Ukraine. Für beide gilt es, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sie stets betonen, endlich auch umzusetzen. Es wäre zum Wohle aller und ein starkes Zeichen gegen den skrupellosen Kriegstreiber im Kreml.

