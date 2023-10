KnowBe4

Multifaktor Authentifizierung mit Schwachstellen

Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4

Seit der flächendeckenden Einführung von Multifaktor-Authentifizierungsprodukten in einer Reihe von Unternehmen und IT-Produkten sowie Portalen häufen sich die Vorfälle, bei denen die Maßnahmen umgangen werden. Angreifer haben sich mittlerweile darauf spezialisiert, mit mehreren Authentifizierungsstufen umzugehen. Es ist zunehmend üblich, dass Angreifer QR-Codes oder Bilder verwenden, um Opfer in die Irre zu führen. In den Betreffzeilen von Phishing-E-Mails wird oft der Name bekannter Marken oder Unternehmen missbraucht, um die Aufmerksamkeit zu erregen.

Folgende Methoden sind mittlerweile verbreitet:

Bilder anstelle von Text QR-Codes anstelle von infizierten Links und Anhängen Zufallsgenerierung von "Absender"-Namen und E-Mail sowie Verschlüsselung mit SHA-256 Manipulation von Betreffzeilen zur Verfälschung von Authentifizierungsdaten (SPF, DKIM, ...)

Auf diese oder ähnliche überlisten Angreifer vorhandene Filter und andere technische Schutzmaßnahmen, sodass Phishing-E-Mails im Posteingang der Mitarbeiter landen.

Im September hatte der Anbieter von Identitäts- und Authentifizierungsmanagement Okta vor Social-Engineering-Angriffen gewarnt, die die Mehrfaktor Authentifizierung umgehen. Diese Angriffe zielen auf IT-Mitarbeiter ab und versuchen, Administratorrechte zu erlangen, um Unternehmensnetzwerke zu infiltrieren und zu übernehmen.

Mehrere Unternehmen in den USA waren von wiederholten Social Engineering-Angriffen auf IT-Service-Desk-Mitarbeiter betroffen. Bei diesen Angriffen versuchten die Angreifer, die Mitarbeiter des Service-Desks dazu zu bringen, alle Mehrfaktor-Authentifizierungsfaktoren (MFA), die von hoch privilegierten Benutzern eingerichtet wurden, zurückzusetzen.

