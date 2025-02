ZDF

Bundestagswahl 2025: Ab 17.00 Uhr live aus dem ZDF-Wahlstudio

Zudem "Berliner Runde" und "maybrit illner spezial"

Aus dem Futurium in Berlin, in Sichtweite des Kanzleramts, meldet sich am Sonntag, 23. Februar 2025, um 17.00 Uhr ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee. Von dort berichtet das ZDF bis in den späten Abend live von der Bundestagswahl 2025. Im ZDF-Wahlstudio sind über den gesamten Abend Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute journal"-Leiter Stefan Leifert dabei, der die aktuellen Zahlen und Analysen der Forschungsgruppe Wahlen vorstellt.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Ich freue mich, dass in diesem Jahr ein neues Team durch den Bundestagswahlabend am 23. Februar führen wird: Shakuntala Banerjee moderiert die Live-Sendung und Stefan Leifert präsentiert die Hochrechnungen."

Die Prognose zur Bundestagswahl 2025 gibt es im ZDF mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr. Aus dem ZDF-Wahlstudio wird zudem den ganzen Wahlabend über immer wieder in die Parteizentralen und zu den Wahlfeiern geschaltet, von dort berichten die ZDF-Hauptstadtkorrespondenten live: Welcher Spitzenkandidat geht als Erstes raus und setzt den Ton? Wer sendet Signale an mögliche Koalitionspartner?

In der 19.00-Uhr-"heute"-Sendung (Moderation: Barbara Hahlweg) wird aus dem ZDF-Wahlstudio live die neueste Hochrechnung präsentiert, zudem gibt es erste Interviews mit Spitzenkandidaten und Parteienvertretern.

Zahlen, Statements und Einordnungen bietet direkt im Anschluss an die 30-minütige "heute"-Sendung ab 19.30 Uhr erneut live das ZDF-Team im Wahlstudio. Ab 20.15 Uhr folgt die "Berliner Runde" im ZDF und in der ARD.

ZDF/ARD: "Berliner Runde"

Gut zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale und dem Vorliegen erster Hochrechnungen laden ARD und ZDF zur "Berliner Runde". Vertreterinnen und Vertreter der Bundestagsparteien treffen dort das erste Mal am Wahlabend aufeinander, um über die Ergebnisse zu diskutieren. Geleitet wird die "Berliner Runde" von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Als Gäste werden dort Bundeskanzler Olaf Scholz, Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, AfD-Chefin Alice Weidel, Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner, Linken-Chef Jan van Aken, BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht und CSU-Chef Markus Söder erwartet.

Deutschland nach der Wahl: "heute journal" und "maybrit illner spezial"

Im Anschluss an die 60-minütige "Berliner Runde" berichtet das ZDF ab 21.15 Uhr erneut live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin. Um 21.45 Uhr folgt ein 45-minütiges "heute journal" aus Mainz, moderiert von Christian Sievers. Und ab 22.30 Uhr schließt sich ein 60-minütiges "maybrit illner spezial: Deutschland nach der Wahl" an.

Das Wahlstudio im Futurium bleibt bis in die Nacht hinein geöffnet, um alle Zahlen, Stimmen und Entwicklungen zu sammeln und einzuordnen – das "heute journal update" mit Christopher Wehrmann ist ab 23.30 Uhr im ZDF auf Sendung.

Der Wahlabend online: ZDFheute mit Infos rund um die Uhr

Der ZDF-Wahlabend ist auch online erlebbar: In der ZDFmediathek, auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Auf facebook.com/ZDFheute/ und Instagram /zdfheute/ werden die Stimmen der Wahlgewinner und -verlierer gesammelt, dazu können Nutzerinnen und Nutzer in Erklärgrafiken die Analyseergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen einsehen.

Die Wahlsendungen werden mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

