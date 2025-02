ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 09/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 24. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring mit Aquamarin, Rollschuhe, eine Porzellanschale, ein Diamantarmband, ein Gemälde von Hermann Pohl und einen Spiegel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 25. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuckkonvolut mit Rohdiamanten, eine Diana-Galvanoplastik, einen Obelix aus Plüsch, eine Brosche und ein dreiteiliges Reisebesteck. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 26. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche mit Emaille-Malerei, ein Gemälde von Paul Wallat, ein Blechspielzeug, ein Zopfarmband, einen Designer-Sessel und eine Bronzeskulptur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 27. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Napoleon-Bronze, ein Weißgoldcollier mit Amethyst, ein Schiffssteuerrad, Anlageschmuck, eine Gebäckdose und ein "Knusperhäuschen"-Glockenspiel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

