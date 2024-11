Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-Landtag befasst sich mit Stellenabbau bei Ford - SPD sorgt sich um Belastungen auch für die bleibenden Mitarbeiter

Köln. (ots)

Der Stellenabbau bei Ford wird am Dienstag Thema im Düsseldorfer Landtag. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) kommen der Sozial- und der Wirtschaftsausschuss am Dienstag zu einer gemeinsamen Sondersitzung zusammen. In dem Einsetzungsantrag der SPD heißt es, bei der Streichung von Arbeitsplätzen sei es unbedingt notwendig, dass "der bestehende Arbeitsschutz" eingehalten werde: "Wie das im Fall des Stellenabbaus von Ford in Deutschland passiert ist, muss aufgeklärt und diskutiert werden." Stellenstreichungen hätten in der Vergangenheit für die übrigen Beschäftigten "langfristig zu höheren Belastungen" geführt. Die Landesregierung "mit ihren Kontrollinstrumenten im Arbeitsschutz" müsse überprüfen, dass dies nicht der Fall sei.

