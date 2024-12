ZDF

Neue Staffel: "Terra X: Faszination Erde" mit Hannah Emde im ZDF

In der zweiten Staffel von "Terra X: Faszination Erde" nimmt Wildtierärztin Hannah Emde die Zuschauer mit eine auf Expedition nach Guatemala, Transsilvanien und Kanada. Auf ihrer Entdeckungsreise erlebt sie einen Vulkanausbruch mit, ist bei der Rettung von Affen und Aras dabei, trifft auf Bären, Störche und reichlich Fledermäuse, lauscht Walgesängen, taucht in faszinierende Unterwasserwälder ein und erfährt, was es mit dem sogenannten Eisbärengefängnis auf sich hat. Die drei Folgen sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar und ab Sonntag, 8. Dezember 2024, 19.30 Uhr im ZDF zu sehen.

Guatemala – Überlebenskampf im Dschungel

Guatemala ist ein Land voller Kontraste: geprägt durch Vulkane, dichten Dschungel und eine atemberaubende Artenvielfalt. Doch das Überleben in dieser Wildnis ist ein ständiger Kampf – für Tiere und Menschen. In der ersten Folge dieser Staffel "Terra X: Faszination Erde" reist Hannah Emde in den Regenwald Guatemalas. Dort erlebt sie eine extreme Hitzewelle mit fast unerträglichen Temperaturen und verheerenden Waldbränden. In einer Dschungelklinik versuchen Menschen verzweifelt, unter anderem Babyäffchen und Papageien zu retten und aufzupäppeln. Doch der Weg in die Freiheit ist lang und mühsam. Zu sehen im ZDF am Sonntag, 8. Dezember 2024, 19.30 Uhr.

Transsilvanien – Europas gruseliges Geheimnis

Dunkle Wälder, einsame Burgen und die Wölfe heulen in der Ferne – diese Region ist perfekt für einen Gruselfilm. Schon ihr Name klingt unheimlich: Transsilvanien. Um sich dort zu gruseln, muss man nicht einmal an Vampire glauben: Im Wald leben die größten Raubtiere Europas – Bären. Wildtierärztin Hannah Emde verfolgt in der zweiten Folge der neuen "Terra X: Faszination Erde"-Staffel ihre Spur. Sie trifft aber auch in rauen Mengen auf die Tiere, die unter dem schlechten Ruf leiden, den ihnen Bram Stokers Dracula-Geschichte eingebracht hat: Fledermäuse. Im ZDF am Sonntag, 15. Dezember 2024, um 19.30 Uhr zu sehen.

Kanada – Im Reich des Wassers

Eisbären, die im Sommer ohne Eis leben müssen, und Vögel, die die höchsten Gezeiten der Welt nutzen: Kaum ein Land ist so geprägt vom Wandel des Wassers wie Kanada. In der letzten Folge der neuen Staffel von "Terra X: Faszination Erde" besucht Hannah Emde die "Hauptstadt der Eisbären" samt Eisbärengefängnis, lauscht Walgesängen, rettet mit Artenschützern Robbenbabys und durchstreift die faszinierende Welt der Unterwasserwälder. Zu sehen am Sonntag, 22. Dezember 2024, 19.30 Uhr im ZDF.

Die Sendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und in deutscher Gebärdensprache angeboten.

