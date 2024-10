ZDF

"37°"-Doku im ZDF über den Alltag in deutschen Kindertagestätten

Oskar weint, weil er eine volle Windel hat. Mathilda streitet mit Milo. Und Niklas, er hat besonderen Förderbedarf, ist gerade alles zu viel für ihn – er muss raus aus der Gruppe, mal durchatmen. 20 Kinder, 20 Bedürfnisse – eine Erzieherin. Wie soll eine Fachkraft diesen Anforderungen gerecht werden? Der Film "Kein Kinderspiel! System Kita am Anschlag" von den Autorinnen Julia Knopp und Hanna Fischer berichtet über den belastenden Alltag in deutschen Kindertagesstätten und zeigt eine Realität, in der konkrete Lösungen notwendig, aber kaum in Sicht sind ‒ ab Dienstag, 15. Oktober 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

"37°" begleitet die Kitaleiterin Claudia Fuchs aus Bruchsal und die Erzieherin Diana Nowak aus Halle an der Saale bei ihrer Arbeit und zeigt, vor welchen Herausforderungen Erzieherinnen und Erzieher und auch Eltern und Kinder stehen: Unbesetzte Stellen, allgemeine Erschöpfung der Beschäftigten und eine ungewöhnlich hohe Fluktuation in der Belegschaft sind Realität.

"Heute fehlen acht Fachkräfte. Trotzdem muss dieselbe Anzahl an Kindern betreut werden. Das ist ein richtig schlimmes Gefühl, man möchte ja für alle da sein", erzählt Diana. Ihr Traumberuf "Erzieherin" führte die zweifache Mutter bereits in den "Burnout". Eine Diagnose, die bei vielen Kolleginnen und Kollegen gestellt wird. Kitaleiterin Claudia Fuchs kennt die Gefahren: "Wenn eine Kraft ausfällt, und die anderen für sie mitarbeiten müssen, dann macht das natürlich noch müder. Dann muss man aufpassen, dass es keine Kettenreaktion gibt".

