"auslandsjournal" im ZDF: Trump oder Harris – Wo die US-Wahl entschieden wird

Donald Trump oder Kamala Harris – wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus? Das "auslandsjournal" mit Moderatorin Antje Pieper berichtet am Mittwoch, 9. Oktober 2024, 22.15 Uhr im ZDF, unter anderem aus den Swing States, die für den Ausgang der US-Wahl entscheidend sind. Am selben Abend sendet das ZDF ab 0.45 Uhr zudem die Langfassung dieser Reisereportage – die 43-minütige Doku "auslandsjournal – die doku: Trump oder Harris – Wo die US-Wahl entschieden wird". Der Film von Antje Pieper und Matthias Pupat steht ab Dienstag, 8. Oktober 2024, 20.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Die Präsidentschaftswahl in den USA wird voraussichtlich in nur sieben der 50 Staaten, den Swing States, entschieden. Dorthin fließt der Großteil der hunderten Millionen Dollar Werbegelder, die Donald Trump und Kamala Harris für ihre Kandidatur einsetzen. Und in diesen Staaten reiht sich Kundgebung an Kundgebung. Umfragen zeigen, was die Wähler stark bewegt: das Gefühl, trotz Jobs und ordentlicher Gehälter immer ärmer zu werden, weil die Inflation die Preise so stark steigen ließ.

"auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper ist live bei Wahlkampf-Auftritten von Kamala Harris und Donald Trump dabei und schildert, wie groß die Zuversicht in beiden Lagern ist. Sie reist durch die Swing States und stellt Menschen vor, deren Stimmen den Kampf ums Weiße Haus mitentscheiden. Sie besucht einen Farmer in Wisconsin, der sieben Tage die Woche arbeitet, aber nur über die Runden kommt, weil seine Frau als Sekretärin in der örtlichen Schule jobbt. Auch aus finanziellem Frust hat er sich entschlossen, Donald Trump zu wählen.

Antje Pieper trifft einen Konditor, der sich in Las Vegas trotz harter Arbeit seine Wohnung kaum noch leisten kann, da die Miete um 50 Prozent stieg. Und sie besucht in Georgia, im Bible Belt der USA, den Pfarrer einer schwarzen Gemeinde, der im Gottesdienst offen für die Demokraten wirbt.

