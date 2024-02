Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT x LEGO® Hyperbattle: Livestream am 28.02.2024 ab 15 Uhr

Rüsselsheim am Main (ots)

Es ist soweit: Am Mittwoch, 28. Februar 2024 ab 15:00 Uhr, treten fünf Herausforderer gegen einen LEGO® Bauexperten zum sogenannten "Hyperbattle" in der werkseigenen Halle in Rüsselsheim an. Wer das LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar am schnellsten aufbaut, gewinnt eine Reise zur PEUGEOT Ocean Trophy im Juni 2024 nach Griechenland. Das Event wird per Livestream übertragen und auf den Social-Media-Kanälen von PEUGEOT und LEGO® begleitet.

"Bist du bereit für das Hyperbattle deines Lebens?" Unter diesem Motto stellen sich insgesamt sechs Spielende - ein Bauexperte und fünf ausgewählte Kandidaten - der Herausforderung, ein LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar aufzubauen. Jeder Teilnehmende spielt für sich. In regelmäßigen Abständen scheidet derjenige, der am weitesten zurückliegt, aus, sodass nach zirka vier Stunden die beiden Schnellsten ein spannendes Finale bestreiten. Über die Social-Media-Kanäle von PEUGEOT und LEGO werden stündlich die Entscheidungen und Highlights live gestreamt. Moderiert wird das "PEUGEOT Hyperbattle" von Jana Azizi.

Joker: Community nimmt am Spiel teil

Mitfiebern können Interessierte auf dem YouTube Kanal von PEUGEOT per Livestream und auf den Facebook und Instagram Accounts von PEUGEOT Deutschland und LEGO Germany. Hier entscheidet die Community mit: Jeder Spieler erhält einen Joker, welcher den anderen Kandidaten das Spiel erschweren oder einem selbst das Spiel erleichtern soll. Zusätzlich erhält die Community ebenfalls einen Joker, der während der Bauzeit zur Abstimmung kommen wird. Dabei bleiben lohnt sich.

Die Gewinne

Die Person, die das Hyperbattle gewinnt, ist mit einer Begleitung bei der PEUGEOT Ocean Trophy in Griechenland im Juni 2024 dabei. Der oder die Zweitplatzierte darf gemeinsam mit einer Begleitung zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die VIP-Lounge von PEUGEOT besuchen.

Der Community-Preis beinhaltet unter anderem ein von Nico Müller handsigniertes LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar zum selbst zusammenbauen.

Das Teilnehmendenfeld

Der erste Herausforderer ist Frank Boor. Er ist bekannt aus der TV-Sendung RTL Lego Masters Allstars, bei der er im Januar 2024 mit seinem Partner den zweiten Rang belegt hat. Bereits seit Kindheitstagen begleitet ihn LEGO® und nun möchte er sich im Hyperbattle einer neuen Herausforderung stellen.

Der zweite Kandidat heißt Justin Guthke. Der 24-Jährige ist bestens vorbereitet auf die Challenge, denn als LEGO® Fan besitzt er das LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar bereits zuhause. Mit der Teilnahme am Hyperbattle geht für ihn ein großer Traum in Erfüllung.

Und auch Stephan Suhr geht motiviert ins Hyperbattle, denn seit seiner Kindheit ist LEGO® sein größtes Hobby. Auf seinem TikTok-Kanal, der sich um das Thema LEGO dreht, teilt er seine Freude und sein Wissen mit mehr als 6.000 Followern.

Die weitere Herausforderin ist Anna Pauly. Sie ist mit der Löwenmarke aufgewachsen, da ihr Vater früher einen PEUGEOT 405 gefahren ist. Die ambitionierte Kandidatin ist überzeugt, das LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 Hypercar Set schnell und effizient nach Bauanleitung aufbauen zu können.

Julian Creuz ist ebenfalls mit von der Partie. Der 22-Jährige ist großer Fan der Löwenmarke und fährt bereits einen neuen PEUGEOT 308. Mit der Marke LEGO® ist er früh in Berührung gekommen und hat auch bereits Erfahrung im Aufbau komplexerer Sets, was ihn zum idealen Kandidaten für das Hyperbattle macht.

Diese fünf Teilnehmenden stellen sich der Herausforderung und treten gegen einen absoluten Profi an: Pascal Lenhard, genannt "Kalli". Kalli, ein offizieller LEGO Bauexperte, ist seit 2019 selbstständiger LEGO® Modellbauer und widmet sich ausschließlich dem Bauen und Kreativsein. Er veranstaltet auch Live-Modellbauten und Workshops.

Das Event wird von der bekannten TV-Moderatorin Jana Azizi begleitet und für die Fans in mehreren Livestreams auf den Social-Media-Kanälen von PEUGEOT und LEGO® übertragen:

Facebook PEUGEOT Deutschland: https://www.facebook.com/peugeotdeutschland

Instagram PEUGEOT Deutschland: https://www.instagram.com/peugeot.deutschland/

YouTube PEUGEOT Deutschland: https://www.youtube.com/@PEUGEOTdeutschland

Instagram LEGO® Deutschland: https://www.instagram.com/legogermany_official/

Alles rund um die Veranstaltung können Interessierte auf den Plattformen unter dem Hashtag #hyperbattle nachverfolgen.

