Ab sofort bestellbar: Der neue PEUGEOT E-3008*

* Energieverbrauch für PEUGEOT E-3008 mit Elektromotor 157 kW (210 PS): 17,7(1) - 16,8(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)

Der PEUGEOT 3008 ist ein Bestseller, der in den letzten sieben Jahren weltweit mehr als 1,3 Millionen Kunden begeistert hat. Jetzt werden die Bestellsysteme für die neue Generation des PEUGEOT 3008 in der vollelektrischen Version geöffnet. Der neue PEUGEOT E-3008* ist jetzt ab 48.650 Euro UVP in der Ausstattungsvariante Allure bestellbar. Zusätzlich ist der neue PEUGEOT 3008 auch in einer Variante mit 48V-Hybridtechnologie ab 39.250 Euro UVP verfügbar. Marktstart ist für Frühjahr 2024 geplant.

Mit dem neuen PEUGEOT E-3008* läutet PEUGEOT eine neue Elektro-Ära ein, in der das Design im Dienste der Effizienz steht. Beim neuen PEUGEOT E-3008* wurde eine neue Frontpartie designt, bei der die Scheinwerfer und der Kühlergrill von Grund auf neu gestaltet wurden. Die kompakten Scheinwerfer mit der neuen Pixel-LED-Technologie (serienmäßig für GT) sind in einer schlanken, eleganten Leiste untergebracht und unterstreichen die Modernität des PEUGEOT E-3008*.

Der neue PEUGEOT E-3008 ist das erste Modell, das mit dem neuen PEUGEOT Panorama i-Cockpit® ausgestattet ist. Der schwebende 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay (53,3 cm) erzeugt einen aufregenden und raffinierten Effekt an Bord und integriert das digitale Kombiinstrument und den großen zentralen Touchscreen. Die LED-Ambientebeleuchtung kann in 8 verschiedenen Farben individuell gestaltet werden.

Ein Elektromotor, der Effizienz und Fahrspaß verbindet

Der neue PEUGEOT E-3008* verfügt über die neueste Elektromotorentechnik, die eine Leistung von 157 kW (210 PS) und ein Drehmoment von 345 Nm anbietet. Der neue Elektromotor sorgt beim PEUGEOT E-3008* für leise, vibrationsfreie Fahrten, ohne CO2-Emissionen.

Zusätzlich werden eine Long Range Version mit 170 kW (230 PS) und eine Version mit Dual Motor (Allradantrieb) mit 240 kW (320 PS) folgen (zum Zeitpunkt dieser Meldung sind die beiden Versionen noch nicht bestellbar).

Der PEUGEOT E-3008* ist das erste Modell, das auf der neuen STLA Medium-Plattform von Stellantis basiert und ermöglicht je nach Version eine Reichweite von bis zu 700 km1 nach WLTP (Long Range mit 170 kW (230 PS)2 noch nicht bestellbar), Ladezeit von 30 Minuten, Fahrspaß, Leistung, Effizienz und vernetzte Dienste und Funktionen (Trip Planner, Smart Charging und Updates "over the air"). Mit dem Volumen von 520 Litern unter der Hutablage ist der neue PEUGEOT E-3008* genauso geräumig wie sein Vorgänger.

Komfort und Sicherheit: PEUGEOT E-3008*

Der neue PEUGEOT E-3008 kann in der vollelektrischen Version in den Ausstattungsvarianten Allure und GT bestellt werden.

In der Ausstattungsvariante Allure bietet er folgende umfangreiche Serienausstattungen:

Polster: Stoff/Kunstleder "Uziris" in Schwarz mit Ziernähten in Rosa

Fahrmodischalter mit Auswahl zwischen den Fahrmodi Eco, Normal und Sport

PEUGEOT i-Cockpit®, PEUGEOT i-Connect Panorama-Display mit zwei 10-Zoll-HD-Farbbildschirmen (25,4 cm)

Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme: Spurhalteassistent mit Lenkeingriff und Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Active Safety Brake Plus, Einparkhilfe hinten

19 Zoll (48 cm) Leichtmetallfelgen

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Dreiphasiger On-Board-Charger mit 11 kW

Ab GT ist folgende Ausstattung enthalten:

Polster: Alcantara/Kunstleder in Schwarz mit Ziernähten in Grün

Pixel-LED-Scheinwerfer

LED-Ambientebeleuchtung für Armaturenbrett, Türverkleidungen und 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay

Heckklappe sensorgesteuert

Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell

Black-Diamond-Dach (Dach in Perla Nera Schwarz)

PEUGEOT i-Connect Advanced mit 21 Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay Navigationssystem: Echtzeitnavigation "by TomTom Services", Natürliche Sprachsteuerung "OK PEUGEOT", 2 USB-C Anschlüsse hinten (Laden), Induktive Ladestation (15 W)

Der PEUGEOT E-3008 ist in folgenden Farben bestellbar: Okenit Weiß (serienmäßig), optional: Perla Nera Schwarz, Artense Silber und Titan Grau, Obsession Blau, Ingaro Blau.

Um das Angebot abzurunden, wird der neue PEUGEOT 3008 in Deutschland auch mit dem neuen 48V-Hybridsystem angeboten:

1.2 l HYBRID 136 e-DSC6*: (Kraftstoffverbrauch in l/100 km gewichtet, kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS): 5,7(1) - 5,5(1); CO2-Emissionen in g/km: 129(1) - 124(1) (kombiniert)) Kombination aus einem 100 kW (136 PS) starken PureTech Benzinmotor und einer 48-Volt-Batterie, gekoppelt mit einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC6

Angebot bis Ende des Jahres

Der neue PEUGEOT E-3008* (Allure) ist während der PEUGEOT E-Löwentage bis 31. Dezember 2023 bei einer Laufzeit von 48 Monaten für 399 Euro(2) bei einer Kilometerleistung von 10.000 km pro Jahr erhältlich. Zusätzlich profitieren Privatkunden von einer kostenlosen ePro Wallbox.

Der PEUGEOT 3008 Allure HYBRID 136 e-DSC6* ist für 299 Euro(2) erhältlich bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 km pro Jahr.

Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT E-3008 unter: https://www.peugeot.de/modelle/neuer-3008.html

*Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-3008 mit Elektromotor 157 kW (210 PS): 17,7(1) - 16,8(1) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km gewichtet, kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS): 5,7(1) - 5,5(1)

CO2-Emissionen in g/km: 129(1) - 124(1) (kombiniert)

(1) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Für alle Hybridversionen stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da diese entsprechend der europäischen Verordnungen ausschließlich nach WLTP homologiert worden sind. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraft-stoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

(2) 399 EUR mtl. für einen PEUGEOT E-3008 Allure Elektromotor 210. Kilometerleasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Sonderzahlung: 6.600 EUR; Laufzeit: 48 Monate; Laufleistung 10.000 km/Jahr; gültig bis 31.12.2023. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot inkl. Herstelleranteil der Bafa-Förderung i. H. v. 1.500 EUR brutto, der staatliche Anteil, der nach Zulassung von Privatkunden beantragt werden kann und aktuell 4.500 EUR bzw. bei Zulassung und Antrag ab 2024 noch 3.000 EUR beträgt, ersetzt Ihnen bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Leasing Sonderzahlung teilweise. Details unter www.bafa.de. Nur gültig bei allen teilnehmenden Händlern.

299 EUR mtl. für einen PEUGEOT 3008 Allure HYBRID 136 E-DSC6. Kilometerleasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Sonderzahlung: 1.850 EUR; Laufzeit: 48 Monate; Laufleistung 10.000 km/Jahr; gültig bis 31.12.2023. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Nur gültig bei allen teilnehmenden Händlern.

