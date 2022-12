Straubinger Tagblatt

Rechtsstaat wird nicht immer mit der gleichen Entschlossenheit tätig

Straubing (ots)

Wer sich in den vergangenen Tagen in den Diskussionsräumen des Internets umschaute, und zwar keineswegs nur dort, wo sich der rechte Rand der Gesellschaft versammelt, stieß häufig auf Äußerungen mit dem Tenor: Wenn ein paar Spinner den Bundestag stürmen wollen, fährt der Rechtsstaat schweres Geschütz auf, setzt 3 000 Beamte in Marsch und macht sich daran, Gesetze zu verschärfen. Wenn ein Mädchen hingegen - wie in Illerkirchberg - von einem Asylbewerber getötet wird, geschieht nichts. Mag sein, dass das eine nicht mit dem anderen vergleichbar ist und der Befund so nicht korrekt ist. Dennoch ist er in der Bevölkerung verbreitet und sollte von der Politik Ernst genommen werden.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell