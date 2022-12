Straubinger Tagblatt

Sahra Wagenknecht - Die Linke hat mehr Probleme

Straubing (ots)

Sahra Wagenknecht weiß durchaus, was vielen Bürgern auf den Nägeln brennt. Im Gegensatz zu etlichen Genossen. Denn sonst wäre die Linke nicht jüngst in den Umfragen unter die Fünf-Prozent-Hürde abgerutscht. Das hat gewiss auch mit Wagenknecht zu tun, denn den einen passt nicht, wie die Partei mit ihr umgeht, andere sind sauer, weil sie sie nicht rausschmeißt. Es hat aber ebenfalls damit zu tun, dass es der Linken nicht gelingt, mit ihren Inhalten durchzudringen. Dabei müsste sie gerade jetzt, in Zeiten des Energiepreiswahnsinns und der Zukunftsängste, Hochkonjunktur haben. Wagenknecht ist wahrlich nicht das einzige Problem der Linken.

