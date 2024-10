"Essen – mehr als nur satt?" Drei "Terra Xplore"-Folgen über Ernährung mit Jasmina Neudecker im ZDF

ZDF

Ketogene Diät, Paleo, basische Lebensmittel: Tipps für eine gesunde Ernährung sind allgegenwärtig. Doch wie beeinflusst uns, was wir essen (und mit wem)? Diesen Fragen geht Biologin Jasmina Neudecker in "Terra Xplore"-”Essen - mehr als nur satt?” nach. Alle drei Folgen sind ab Montag, 7. Oktober 2024, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar, im ZDF startet die Reihe am Sonntag, 3. November 2024, 18.30 Uhr.

" Essen: Besser gemeinsam als einsam"

Essen ist eines der wichtigsten Alltagsrituale. Ist es gesünder, gemeinsam zu essen? Und was fehlt, wenn der Austausch am Esstisch wegfällt? In der ersten Folge am Sonntag, 3. November 2024, 18.30 Uhr, will Biologin Jasmina Neudecker wissen, was den Unterschied von Alleinessen und einem Essen in Gesellschaft ausmacht. Sie trifft unter anderem Carla, die sich aufgrund einer Autoimmunerkrankung künstlich ernähren muss und trotzdem nicht auf gemeinsame Mahlzeiten verzichten will. Studien zeigen, dass Menschen in Gesellschaft zwar mehr essen, aber dass das gemeinsame Ritual entspannend wirkt, was sich wiederum positiv auf die Verdauung auswirkt.

" Emotional Eating: Das hilft dir!"

In der zweiten Folge, am Sonntag, 10. November 2024, 18.30 Uhr, möchte Jasmina Neudecker herausfinden, wie sehr die Psyche das Appetit- und Hungergefühl beeinflusst. Sie lernt Tanja kennen, die mit Essen ihre psychischen Probleme kompensierte. Sie geriet in eine Spirale aus Essattacken und Selbsthass. Ein Teufelskreis, an dessen Ende sie 245 Kilo wog. Der Anteil der Psyche am Hungergefühl ist sehr viel größer als gemeinhin angenommen, erfährt Jasmina Neudecker von Ernährungspsychologin Prof. Katja Kröller. Das beginnt oft schon in der Kindheit mit der Schokolade, die trösten soll, oder dem Eis, das als Belohnung versprochen wird.

" Machen dich Essenstrends krank?"

Paleo, Low Carb oder Intervallfasten – gesunde Ernährung ist zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema geworden. Aber wie gesund ist die intensive Beschäftigung mit dem "richtigen" Essen? Jasmina Neudecker trifft in der letzten Folge am Sonntag, 17. November 2024, 18.30 Uhr, Nils Binnberg, der jahrelang an sogenannter Orthorexie, einer Essstörung, bei der Betroffene sich zwanghaft gesund ernähren, litt. Am Ende nahm der Journalist und Autor nur noch fünf Lebensmittel zu sich. Die intensive Beschäftigung mit Essenstrends ist identitätsstiftend, denn über das, was jemand isst oder nicht isst, zeigt er auch immer, welche Werte er vertritt und welcher sozio-kulturellen Gruppe er sich angehörig fühlt, sagt Soziologe Dr. Daniel Kofahl. Wie schwierig es ist, klare Aussagen über gesunde Ernährung zu treffen, erfährt Jasmina Neudecker von dem Stoffwechselmediziner Dr. Stefan Kabisch von der Charité Berlin.

Jasmina Neudeckers Fazit nach den Dreharbeiten: "Eine gewisse Lässigkeit und Balance im Umgang mit unserem Essverhalten ist langfristig besser für uns." Das ganze Interview ist im ZDFpresseportal verfügbar.

Die Reihe wird mit Untertiteln angeboten.

