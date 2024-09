ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 23. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Lochplattenspieler, einen Porzellan-Adler, antikes Miniatur-Besteck, ein Ölgemälde, zwölf Sammlerbüsten und einen Ring mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 24. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche mit Edelsteinen, vier anatomische Schulwandkarten, ein Aquarell von Eduard Bargheer, einen Ring mit Diamanten und eine antike Glocke. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 25. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Jugendstil-Vase, ein Aussichtsfernrohr, eine Mops-Brosche, ein Ölgemälde, eine Geldkatze mit Silbermünze und eine Art-déco-Deckenleuchte. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 26. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Nachtwächter-Leuchte, einen Ananas-Eiswürfelkühler, einen Turmalin-Ring, eine Kaminuhr von Meissen, zwei Leuchtreklamen und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 27. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren 22 "Robinson"-Groschenhefte, eine Brosche mit Brillanten, einen Bartisch, ein Diktafon, ein Gemälde von George Hillyard Swinstead und ein Armband. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

