"sportstudio live": Triathlon-WM und Rad-WM im ZDF und im Livestream

Die Ironman-WM der Triathletinnen in Nizza und die Rad-WM in Zürich rücken am Sonntag, 22. September 2024, in den Fokus. "sportstudio live" im ZDF berichtet von 14.10 bis 16.35 Uhr von der zum ersten Mal in Europa ausgetragenen Ironman-WM der Frauen. Im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek ist der Wettkampf bereits ab 7.00 Uhr zu erleben. Ab 12.00 Uhr ist dann zudem die Rad-WM in Zürich im ZDF-Livestream auf sportstudio.de präsent. Am darauffolgenden Wochenende überträgt "sportstudio live" im ZDF am Samstag, 28. September 2024, von 15.15 bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 29. September 2024, von 15.35 bis 16.50 Uhr, das Straßenrennen der Frauen und das der Männer bei der WM in Zürich.

Triathlon: Ironman-WM der Frauen

Die Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen findet zum ersten Mal in Nizza statt – dort an der französischen Mittelmeerküste hatten die Männer im vergangenen Jahr den ersten Ironman-Weltmeister außerhalb der USA gekürt. Wenige Wochen nach dem Olympia-Triathlon in Paris, den viele Athletinnen und Athleten wegen der schwierigen Bedingungen nicht so schnell vergessen werden, findet das nächste Triathlon-Highlight erneut in Frankreich statt.Moderatorin Lena Kesting führt am Sonntag, 22. September 2024, durch den Sport-Nachmittag im ZDF, als Expertin an ihrer Seite: Triathletin Laura Lindemann, Olympiasiegerin bei den Spielen in Paris in der Mixed-Staffel. Marc Windgassen ist als Kommentator im Einsatz, als Co-Kommentatorin bringt die ehemalige Triathletin und mehrfache Ironman-Siegerin Nicole Leder ihre Expertise ein.

Rad-WM in Zürich

Vom 21. bis zum 29. September 2024 findet in Zürich die Rad-WM statt. Im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sind am Sonntag, 22. September 2024, ab 12.00 Uhr das Einzelzeitfahren der Frauen und ab 14.45 Uhr das Einzelzeitfahren der Männer zu sehen. Als Kommentator ist Michael Krämer am Mikrofon, zudem meldet sich Ex-Radprofi Marcel Kittel zu Wort. An den beiden Abschlusstagen der WM, am Samstag, 28. September 2024, und am Sonntag, 29. September 2024, überträgt "sportstudio live” im ZDF aus Zürich: am Samstag das Elite-Damen-Straßenrennen, am Sonntag das Elite-Herren-Straßenrennen. Moderator Florian Zschiedrich führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die beiden "sportstudio live"-Übertragungen, Michael Krämer und Marcel Kittel sind erneut am Mikrofon im Einsatz.

Nach der Rad-WM: Fußball-Bundesliga der Frauen live

Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung des Straßenrennens der Männer bei der Rad-WM folgt am Sonntag, 29. September 2024, ab 16.50 Uhr Live-Fußball im ZDF. Moderatorin Katja Streso meldet sich dann zur Übertragung der Partie Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg am vierten Spieltag der Frauen-Bundesliga. Als Kommentator des Live-Spiels, das um 17.00 Uhr angepfiffen wird, ist Gari Paubandt im Einsatz.

