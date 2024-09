ZDF

ZDF zeigt Dokureihe "Tatort Israel"

Am 7. Oktober 2024 jährt sich der Terrorangriff der Hamas auf Israel. "Tatort Israel" nimmt den Jahrestag zum Anlass, den Überfall der Hamas, die Geschichten der Geiseln und das folgende Kriegsgeschehen im Gaza-Streifen in einer dreiteiligen Mediatheksreihe und einer TV-Doku zu rekonstruieren. "Tatort Israel" von Daniela Völker und Shahida Tulaganova ist ab Freitag, 20. September 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar. Eine von Gert Anhalt bearbeitete Fassung, "Tatort Israel – Die Schatten des 7. Oktober", zeigt das ZDF am Dienstag, 24. September 2024, 20.15 Uhr.

Israel ist unvorbereitet, als nach Schätzungen der israelischen Armee 3.000 Terroristen der Hamas und anderer Terrororganisationen am 7. Oktober 2023 den Grenzzaun nach Israel durchbrechen, ein Musikfestival überfallen und Siedlungen und Armeestützpunkte angreifen. Ganz Israel steht unter Schock. Es dauert Stunden bis israelische Sicherheitskräfte eintreffen und die Lage unter Kontrolle bringen. Fast 1.200 Menschen werden an diesem Tag durch die Angreifer getötet und mehr als 250 nach Gaza verschleppt ‒ das größte Geiseldrama der modernen Geschichte. Israel antwortet mit einem verheerenden Bombenkrieg, um Hamas zu eliminieren und die Geiseln zu befreien. Im dichtbesiedelten und abgeriegelten Gazastreifen sterben dabei auch Zehntausende Zivilisten.

In "Tatort Israel" berichten in den Folgen "Der Überfall", "Die Geiseln" und "Der Krieg" Zeitzeugen und Betroffene offen über ihre zum Teil traumatischen Erlebnisse, sowohl in Israel als auch im Gazastreifen. Die Filme erzählen persönliche Schicksale und versuchen, beide Seiten des Konflikts zu beleuchten.

