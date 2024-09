ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/24

Mainz (ots)

Woche 38/24 Di., 17.9. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat Union ist sich einig Moderation: Bettina Schausten 19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.30 besseresser: Die Tricks der Gastro-Industrie (VPS 20.14) 21.15 frontal (VPS 21.00) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Mi., 18.9. Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten: 3.10 frontal 3.40 planet e.: Luxus, Glamour, schöner Schein (HD/UT) It-Bags im Nachhaltigkeitscheck Film von Erik Hane und Lorraine McIlvenny (vom 14.7.2024) Deutschland 2024 4.10 plan b: Pandemie – nein danke! (VPS 4.25) 4.40- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 (Die Wiederholung "Wahl 2024 im ZDF: plan b: Da geht was, Deutschland!" entfällt.) Woche 39/24 So., 22.9. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: USA vor der Wahl – Ist der Liberalismus gescheitert? Woche 41/24 So., 6.10. 9.03 37°Leben Bitte Ergänzung beachten: Co-Parenting - Neue Wege zur Familie Woche 44/24 Mo., 28.10. 17.50 sportstudio live Fußball-Länderspiel der Frauen Deutschland - Australien . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Sven Voss Kommentator: Gari Paubandt Expertin: Kathrin Lehmann ________________________ Bitte Sendetitel-Korrektur beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Mein Kind Bitte streichen: моя дитина

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell