Ein Herz für Kinder gebaut aus LEGO® Steinen: Achtwöchige LEGO® Aktion zum Mitmachen

München (ots)

Promis bauen für Versteigerung Herz-Unikate aus LEGO® Steinen

Mit dabei: Fußballprofi Kevin Trapp, YouTube Star Younes Zarou sowie Sänger:innen Leony, Sarah Engels und Sasha

Auktionserlös geht an Kinderhilfsorganisation "Ein Herz für Kinder"

Via Mitmach-Aktion #BuildToGive erhalten zusätzlich 1,5 Millionen Kinder LEGO® Sets*

Viele Kinder- und Fanherzen mit nur wenigen LEGO® Steinen erfreuen: Bei der diesjährigen LEGO® #BuildToGive Aktion, mit der 1,5 Millionen LEGO® Sets an Kinder gespendet werden, unterstützen zahlreiche Prominente den Spielwarenhersteller und sorgen mit einer weiteren Charity-Aktion mit Herz für Glücksmomente. Unter anderem Fußballprofi Kevin Trapp, YouTube Star Younes Zarou und die Sänger:innen Leony, Sarah Engels und Sasha bauen einzigartige Herz-Kunstwerke aus LEGO Steinen, die über eBay für Charity zugunsten der Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" ersteigert werden können.

Mitmachen und vielen Kindern Spielspaß-Momente ermöglichen - so funktioniert die LEGO #BuildToGive Aktion

Kleine und große Teilnehmer:innen können ein Herz aus LEGO Steinen bauen und dieses unter dem Hashtag #BuildToGive in den sozialen Medien oder in der LEGO Life App** teilen. Für jedes gebaute Herz - ob detailverliebt mit Schleife, klein oder groß, bunt oder einfarbig - spendet die LEGO Gruppe über wohltätige Partnerorganisationen weltweit* ein LEGO Set an bedürftige Kinder, denen es besondere Spielspaß-Momente bereitet und ihre individuellen Fähigkeiten spielerisch stärkt.

Bei der "Ein Herz für Kinder" Charity Aktion mitbieten und einzigartige Herz-Kunstwerke von Prominenten ersteigern

Zahlreiche Stars unterstützen die #BuildToGive Aktion und haben bereits selbst ein Herz aus LEGO Steinen gebaut. Sänger:innen Sasha und Leony, YouTube Star Younes Zarou u.v.m. stellen diese für eine Charity Auktion zugunsten von BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" zur Verfügung. Fans können die signierten Herz-Unikate online bei eBay ersteigern - alle Erlöse werden an die Kinderhilfsorganisation gespendet. Profi-Fußballer Kevin Trapp erzählt über seine Teilnahme: "Kinder zu unterstützen und zu fördern, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich über die Möglichkeit, mit der Versteigerung meines LEGO Herzens einen Teil dazu beitragen zu können.". Sängerin Sarah Engels sagt über die Aktion und ihre Inspiration: "Ich freue mich sehr Teil der LEGO #BuildToGive Aktion zu sein und diese mit einem ganz persönlichen Beitrag zu unterstützen. Das Herz, dass ich aus LEGO Steinen gebaut habe, symbolisiert für mich meine Liebe zur Musik. Ich freue mich diese teilen zu können und damit Kindern eine Freude zu machen.".

Darum gibt es es die jährliche #BuildToGIve Aktion der LEGO Gruppe

Als Unternehmen hat es sich die LEGO Gruppe zum Ziel gesetzt, Kinder bestmöglich zu fördern und sie durch die positiven Effekte kreativer Spielzeitmomente zu bestärken. Julia Goldhammer, Geschäftsführerin der LEGO GmbH führt aus: "Spielen ist die Superkraft von Kindern, denn dabei werden ihre individuellen Fähigkeiten wie Kreativität, Fantasie oder Kommunikation aktiviert und sogar noch verstärkt. Jedoch sind Momente des unbeschwerten und freien Spielens nicht allen Kindern vergönnt. Daher will die jährliche LEGO #BuildToGive Aktion vor allem denjenigen Spiel-Superkräfte schenken, die es im Leben nicht immer leicht haben.".

Die Aktionen im Überblick:

Zum Mitbieten: "Ein Herz für Kinder" Charity Auktion der LEGO GmbH

Laufzeit: Anfang bis Ende November 2023, jede Promi-Herz Auktion läuft sieben Tage

Versteigerung der von prominenten Unterstützer:innen ( u.a. Sasha, Leony, Younes Zarou, Sarah Engels und Kevin Trapp ) persönlich gebauten Herzen aus LEGO Steinen

) persönlich gebauten Herzen aus LEGO Steinen Mitbieten über eBay Charity in Kürze unter www.ebay.de/silkrelations

Weitere Informationen unter www.lego-aktionen.de/build-to-give

Der Erlös der Auktionen wird an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" gespendet

gespendet Hinweise zur Teilnahme an den Auktionen unter www.ebay.de

Zum Mitmachen: Die LEGO #BuildToGive Aktion

Laufzeit: 01. November bis 31. Dezember 2023

Baue ein Herz - Schenke Superkräfte: Ein Herz aus LEGO Steinen bauen, fotografieren und mit dem Hashtag #BuildToGive in sozialen Medien oder der LEGO Life App** teilen

Für jedes LEGO Herz wird weltweit* ein LEGO Set an ein Kind gespendet*

Weitere Informationen unter www.lego.com/build-to-give

In den LEGO Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz kann am 1.-2., 8.-9. und 15.-16. November 2023 vor Ort an der Aktion teilgenommen werden

*Die Sets werden über das Netzwerk der LEGO Gruppe aus lokalen Wohltätigkeitspartnern in 25 Ländern der Welt verteilt. Seit 2017 wurden mehr als 6,5 Millionen LEGO Sets über die Initiative #BuildToGive der LEGO Gruppe gespendet. In 2023 werden weltweit bis zu 1,5 Millionen Sets im Gesamtwert von 15 Millionen US-Dollar gespendet.

**Kinder unter 16 Jahren benötigen das Einverständnis der Eltern, um Beiträge in sozialen Medien zu posten.

