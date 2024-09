ZDF

Dreharbeiten zur ZDF-Koproduktion "Unruhe um einen Friedfertigen"

Matti Geschonneck inszeniert zweiteiligen Fernsehfilm mit Josef Hader

Mainz (ots)

Nach dem gleichnamigen Roman von Oskar Maria Graf: Seit 6. August 2024 entsteht in Bayern sowie in Österreich der zweiteilige Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Unruhe um einen Friedfertigen". Regisseur Matti Geschonneck ("Die Wannseekonferenz", "Unterleuten") inszeniert die Verfilmung mit Josef Hader in der Hauptrolle nach dem Drehbuch von Hannah Hollinger.

Im Zentrum der Handlung steht die beklemmende und gleichsam berührende Geschichte des Schusters Julius Kraus (Josef Hader), der zurückgezogen am Rande einer bayerischen Dorfgemeinschaft lebt. Immer tiefer gerät er in den Strudel der dramatischen politischen Ereignisse zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933, bis ihm eine Erbschaft aus den USA und die Offenlegung seiner jüdischen Identität zum Verhängnis werden.

Vor der Kamera von Theo Bierkens spielen in weiteren Hauptrollen Sigi Zimmerschied, Frederic Linkemann, Verena Altenberger, Sebastian Bezzel, Antonia Bill, Helmfried von Lüttichau und Susi Stach.

"Unruhe um einen Friedfertigen" (Arbeitstitel) ist eine Produktion der Claussen+Putz Filmproduktion (Produzenten: Uli Putz und Jakob Claussen) in Koproduktion mit Film AG Produktion (Koproduzenten: Alexander Glehr und Johanna Scherz) für das ZDF und den ORF; gefördert durch FilmFernsehFonds Bayern, FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Salzburg; hergestellt mit der Unterstützung von FILM in AUSTRIA. Die verantwortliche Redaktion im ZDF hat Daniel Blum, die ORF-Redaktion hat Sabine Weber. Die Dreharbeiten in Bayern sowie in Salzburg und im Salzburger Land dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2024, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

