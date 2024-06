ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/24

Mainz (ots)

Woche 25/24 Mi., 19.6. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.15 SOKO Leipzig 23.45 Markus Lanz 0.45 heute journal update 1.00 Beim Bund 1.45 Beim Bund 2.30 Beim Bund 3.15 Beim Bund 4.00 Terra X History Wir Deutschen und die Bundeswehr 4.45 plan b: Besser Bauen 5.15- hallo deutschland 5.30 (ZDFzeit: Allein unter Millionen" verschiebt sich auf Do., 20.6.2024, 4.00 Uhr.) Do., 20.6. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Laura Freigang ________________ 20.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzungen beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Laura Freigang und Giovanni Zarrella ________________ 23.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzungen beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Laura Freigang und Giovanni Zarrella ________________ zu Do., 20.6. Bitte Programmänderung beachten: 4.00 ZDFzeit (VPS 3.59) Allein unter Millionen (Text und weitere Angaben s. Mi., 19.6.2024, 4.30 Uhr.) 4.45 Deutschland von oben (VPS 4.50) 5.00- Terra X Harald Lesch 5.30 (Die Wiederholung "Bares für Rares" entfällt.) Fr., 21.6. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.15 Der Alte (Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 26/24 Sa., 22.6. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Laura Freigang (Ergänzung bitte auch für 20.00 und 23.00 Uhr berücksichtigen.) Mi., 26.6. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.15 Solo für Weiss - Todesengel 23.45 Markus Lanz 0.45 heute journal update 1.00 Die großen Geheimnisse der Maya 1.45 Die großen Geheimnisse der Maya 2.30 Die großen Geheimnisse der Maya 3.15 Die großen Geheimnisse der Maya __________________ zu Mi., 26.6. 4.00 Terra X (VPS 4.00) Söhne der Sonne 4.45- hallo deutschland 5.30 ("plan b: Besser Bauen" ist auf Mi., 19.6.2024, 4.45 Uhr vorgezogen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell