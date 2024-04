ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 29. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Bronze-Pierrot, ein Schmuckarmband mit Uhr, fünf Lithografien von Klaus Moritz, einen Diamantring aus Weißgold und ein Modellauto von Schuco. Die Geschichte der Kuriositäten, viele Schätze und noch mehr Raritäten, hammerhartes Verhandeln mit Lachen, Tränen und manchen Überraschungen - das alles bietet Horst Lichter in "Bares für Rares". Dienstag, 30. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Anhänger mit Turmalin, zwei Filmplakate, eine Eselplastik aus Bronze, einen Deckenfluter und ein Notenblatt von Udo Jürgens. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 2. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Suppenteller von Kaiser Wilhelm II., ein Goldarmband, zwei Blechschilder, einen Anhänger mit Kette und ein Modellauto. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 3. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Webstuhl-Schiffchen, ein Gemälde von Alfred von Schönberger, ein Goldarmband, "Teleminchen und Telemekel"-Figuren und eine Keramikvase. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

