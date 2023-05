Stuttgarter Nachrichten

Längst überfällig

Wenn die Ampelkoalition das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren will, geht es um ziemlich viel. Nun hat das Bundesinnenministerium einen Gesetzentwurf veröffentlicht, um Einbürgerungen zu erleichtern. Es ist ein notwendiger Schritt in einem Land, das auf Einwanderung angewiesen ist - und darauf, dass sich die Ankommenden möglichst schnell integrieren. Wer das Gefühl hat, nur Gast zu sein, hat weniger Anreize, die Sprache über das Alltagsminimum hinaus zu lernen oder seine Zeit in ein Ehrenamt zu stecken. Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Es wird Zeit, dass es ein Staatsbürgerschaftsrecht bekommt, das dem gerecht wird.

