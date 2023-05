Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Krönung des britischen Königs Charles III.

Kommentar Stuttgarter Nachrichten zu Krönung

Alle Religionen, alle Landesteile, alle Kulturen hatten einen Teil in diesem Krönungsgottesdienst. Nicht alter Adel saß in der Londoner Kathedrale, sondern Menschen, die sich für andere einsetzen, die mit ihrem Ehrenamt die Gesellschaft weiterbringen. Noch nie war die Krönung eines britischen Monarchen, seines Zeichens weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche, so inklusiv. Vielen ist das aber nicht genug. Viele im Vereinigten Königreich sind frustriert, sehen bei den Windsors niemanden, der sie repräsentiert, mit dem sie sich identifizieren können. Auch ihnen wird der neue König Charles III. Antworten bieten müssen.

