Literaturbühne von ZDF, ARD und 3sat in Leipzig

Gebündelte Literaturkompetenz: Zur Leipziger Buchmesse präsentieren sich ZDF, ARD und 3sat vom 21. bis 24. März 2024 mit einer gemeinsamen Literaturbühne, die Schauplatz zahlreicher Lesungen, Gespräche und Veranstaltungen vor Ort und im TV sein wird.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler über die Zusammenarbeit: "Nach einem ersten gemeinsamen Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse und der positiven und großen Resonanz auf die Präsentation wie das Programm unserer Literaturbühne, schauen wir nun nach Leipzig. Auch auf der Leipziger Buchmesse werden wir die Stärken der öffentlich-rechtlichen Partner für einen umfangreichen und breitgefächerten Auftritt nutzen, indem wir für die Literatur wieder unsere Kompetenzen bündeln. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern wird auch in Leipzig ein gelungenes Beispiel für eine zukunftsweisende und innovative Kultur-Kooperation von ZDF und ARD sein.”

Die täglichen Gespräche und Lesungen von der gemeinsamen Literaturbühne werden als Live-Stream an allen Tagen der Buchmesse in den Mediatheken der Sender zu sehen sein: ardkultur.de, buchmesse.zdf.de, 3sat.de. ARD Kultur bietet zudem ausgewählte Programmhöhepunkte als Videos und Audios auf ardkultur.de an. Zu den Highlights des gemeinsamen Programms gehört die gemeinschaftlich produzierte TV-Sendung "dein buch – das Beste von der Leipziger Buchmesse 2024", die über zwei Stunden die Höhepunkte der Gespräche und Lesungen von der ZDF, ARD und 3sat- Literaturbühne zeigt.

"Die Darstellung des kulturellen Geschehens in all seiner Vielfalt gehört zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland", so Kai Gniffke, ARD-Vorsitzender: "Die ARD bietet elf Radioprogramme zur Kultur an und ist an den Kulturkanälen ARTE und 3sat beteiligt. Bei der Leipziger Buchmesse tritt der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat vereint für Literatur und Kultur ein. Auf diese Weise setzt sich die ARD konsequent dafür ein, dass Literatur ihren bedeutenden Platz im gesellschaftlichen Diskurs wirksam einnimmt."

Bekannte Moderatorinnen und Moderatoren von ARD, ZDF und 3sat wie Jo Schück, Katty Salié, Salwa Houmsi, Thea Dorn, Gert Scobel, Cécile Schortmann, Vivian Perkovic, Nina Brunner, Katrin Schumacher, Denis Scheck, Mona Ameziane und viele mehr stellen ausgewählte Neuerscheinungen vor. Ihre Gäste sind unter anderen Omri Boehm (Träger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung), die drei neuen Leipziger Buchpreisträgerinnen und -träger, dazu Alex Capus, Dana Grigorcea, Bodo Kirchhoff, Bernhard Schlink, Uschi Glas, Didier Eribon und viele mehr.

Der MDR ist als gastgebende ARD-Landesrundfunkanstalt gemeinsam mit den Partnern ZDF und 3sat für die Durchführung der Veranstaltungen verantwortlich. Ralf Ludwig, MDR-Intendant, freut sich über den Gemeinschaftsstand in der Glashalle der Leipziger Buchmesse: "Die traditionsreiche Leipziger Buchmesse ist ein Publikumsmagnet mit internationaler Strahlkraft, und ich freue mich, dass wir nun auch hier ARD, ZDF und 3sat erstmals auf einer gemeinsamen Präsentationsfläche erleben werden. Es wird ein attraktives Programm mit viel Literatur, Veranstaltungen und Gesprächen auf unserer Bühne geben. Wir wollen zum Diskurs einladen, in dem wir einerseits die Vielfalt der Literaturlandschaft an sich abbilden, und andererseits auch die Vielfalt unserer Kulturangebote im öffentlich-rechtlichen Rundfunk."

"LitPop" - neues Gemeinschafts-Event von ZDF, ARD Kultur, MDR und 3sat

Ein neues Gemeinschafts-Event von ZDF, ARD Kultur, MDR und 3sat im Rahmen der Leipziger Buchmesse ist die "LitPop" am Freitag, 22. März 2024, ab 18.00 Uhr, in der Kongresshalle am Zoo. Mehr als 24 Autorinnen und Autoren kommen zum Gespräch und zum Lesen auf vier Bühnen zusammen: Fünf Minuten Interview und 20 Minuten Lesung ermöglichen einen prallen Kosmos an einzigartigen Persönlichkeiten und kontroversen Themen. Zu erleben sind Michael Nast, Friedemann Karig, Sebastian 23, Toxische Pommes, Thomas Hitzlsperger, Ole Liebl und viele weitere Autorinnen und Autoren. Musik gibt es von Michael Meyer (Kompakt), Mine, Katja Ruge und vielen mehr. Es moderieren, kommentieren und debattieren Moderatorinnen und Moderatoren von ZDF, ARD und 3sat wie Jo Schück, Vivian Perkovic, Yara Hoffmann und Mona Ameziane.

Drei Stunden "ARD Radio Kulturnacht Unter Büchern" gehen am Samstag, 23. März 2024, von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr in der gesamten ARD on air. Katrin Schumacher und Carsten Tesch haben unter anderen Annett Gröschner und Shjla Behjat, Matthias Jügler und Valerie Fritsch oder Aris Fioretos zu Gast. Die gemeinsame "Buchmesse-Nacht" für die ARD wird vom MDR vorproduziert und von den Kulturwellen der ARD ausgestrahlt.

