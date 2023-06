ARD Das Erste

DFB-Pokal-Saison 2023/24, 1. Hauptrunde: VfL Osnabrück - 1. FC Köln und SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig live im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

64 Mannschaften treten ab August im DFB-Pokal an, und auch die ARD ist in dieser Saison wieder live dabei. In der ersten Hauptrunde, die in zwei Phasen zwischen dem 11. August und dem 27. September stattfindet, werden zwei Begegnungen live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.

Am Montag, 14. August 2023, trifft live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) der gerade frisch wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegene VfL Osnabrück auf den Bundesligisten 1. FC Köln. Von den letzten vier Begegnungen der beiden Klubs konnten die Kölner drei für sich entscheiden, allerdings weiß der VfL zu Hause an der Bremer Brücke sein Publikum hinter sich. Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes, Experte ist Bastian Schweinsteiger. Gerd Gottlob kommentiert die Partie.

Im Anschluss an die Live-Übertragung folgen die Zusammenfassungen der Partien FC Homburg - SV Darmstadt 98, VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim und SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg (Anstoß: 18:00 Uhr).

Bereits am 12. und 13. August berichtet die ARD in den "Sportschau"-Sendungen von den Wochenend-Begegnungen aus dem DFB-Pokal. Mit dabei sind unter anderem die Erstrunden-Spiele TSG Balingen - VfB Stuttgart, FC Viktoria Köln - Werder Bremen, 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt und TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg.

Am Mittwoch, 27. September 2023, zeigen Das Erste und die ARD Mediathek live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Duell SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig. Die einzigen beiden Aufeinandertreffen der beiden Vereine sind bereits zehn Jahre her und endeten damals in der 3. Liga mit je einem Sieg und einer Niederlage. In diesem Jahr sind es anders aus: Klarer Favorit ist der Pokalsieger der letzten Saison aus Leipzig, Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden möchte dabei aber auch noch ein Wörtchen mitreden. Esther Sedlaczek begleitet die Zuschauer an diesem Abend durch das Spiel und wird dabei von Experte Bastian Schweinsteiger unterstützt. Tom Bartels ist Reporter der Begegnung.

Zusammenfassungen der DFB-Pokal-Spiele finden sich nach Abpfiff auch bei sportschau.de. Eine umfassende Begleitung gibt es außerdem live in Form von Highlights in den Hörfunkwellen der ARD. In voller Länge sind alle Spiele der 1. DFB-Pokalrunde live in der ARD Audiothek sowie auf sportschau.de zu hören.

Sendeplanung: Samstag, 12. August 2023 18:00-19:57 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Moderation: Jessy Wellmer TSG Balingen - VfB Stuttgart FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen FC Gütersloh - Holstein Kiel FC Teutonia 05 Ottensen - Bayer 04 Leverkusen FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg Sonntag, 13. August 2023 19:00-20:00 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Moderation: Jessy Wellmer SV Oberachern - SC Freiburg FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg SpVgg Unterhaching - FC Augsburg Montag, 14. August 2023 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde VfL Osnabrück - 1. FC Köln Übertragung aus Osnabrück Moderation: Alexander Bommes Reporter: Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger ca. 22:50 Uhr Zusammenfassungen: FC Homburg - SV Darmstadt VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg Mittwoch, 27. September 2023 20:15-22:45 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig Übertragung aus Wiesbaden Moderation: Esther Sedlaczek Reporter: Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell