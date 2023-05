SAT.1

Bundesliga-Klassiker VfB Stuttgart - HSV am Donnerstag live in SAT.1

Sender zeigt alle Relegationspartien live

Unterföhring (ots)

Diese Spiele entscheiden alles! Der VfB Stuttgart, der Hamburger SV, Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden gehen in die Verlängerung, um sich den Klassenerhalt zu sichern oder den Aufstieg zu schaffen. SAT.1 überträgt alle Relegationsspiele der Fußball Bundesliga live. Los geht's am Donnerstag, 1. Juni, mit dem Bundesliga-Klassiker VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV um den letzten verbliebenen Platz im Fußball-Oberhaus. Am Freitag, 2. Juni, spielen der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld um den Aufstieg bzw. den Verbleib in der 2. Bundesliga. Die alles entscheidenden Rückspiele am 5. und 6. Juni gibt es ebenfalls live in SAT.1. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Europameister Markus Babbel als Experte berichtet jeweils ab 20:15 Uhr aus den Stadien. "ran SAT.1 Fußball" - die Relegation live ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf ran.de: Donnerstag, 1. Juni: Bundesliga, VfB Stuttgart - Hamburger SV Freitag, 2. Juni: 2. Bundesliga, SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld Montag, 5. Juni: Bundesliga, Hamburger SV - VfB Stuttgart Dienstag, 6. Juni: 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden Die Live-Übertragungen der Bundesliga-Partien gibt es auch in UHD und in Dolby Atmos. Mehr Infos zum Empfang unter prosiebensat1.de/uhd.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell