Von Österreich bis Irland. Die #VoiceKids-Finalist:innen verzaubern Europa: Wer singt oder rappt sich im großen "The Voice Kids"-Finale am Freitag zum Sieg?

Sie rappen Eminem. Sie entertainen mit P!nk. Sie berühren mit Herbert Grönemeyer. Sie strahlen mit Mariah Carey: Emma (15), Fia (11), Ellice (15), Daniella (10) sowie Fiona (15), Alexandra (14), Andrea (10), Eywa (12) Khady (15), Adrian (14), Toby (13) und Jayden (15) verzaubern mit ihren Stimmen Deutschland und Europa. Beim großen Finale von "The Voice Kids" 2023 am Freitag (12. Mai, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn) fiebern Fans von Österreich bis Irland mit den zwölf Finalist:innen mit. Mit mehr als 803 Millionen Video Views bei TikTok für ihre #VoiceKids-Auftritte haben die Kids im Netz bereits Rekorde gebrochen. Doch nun geht es nur noch um eins: Welches Talent begeistert mit seiner Performance auf der großen SAT.1-Bühne im #VoiceKids-Finale die Zuschauer:innen am meisten? Wer singt oder rappt sich zum Sieg? Wer wird "The Voice Kids" 2023?

Das singen die zwölf jungen Talente im Finale:

Wird Rapperin Emma (15) aus Wien, Österreich, mit dem Eminem-Klassiker "Loose Yourself" im Finale die Zuschauer:innen wieder begeistern?

Berührt Fia (11) aus Berlin mit Elementen der Gebärdensprache und ihrer Message bei P!nks "Dear Mr. President" die Herzen?

Wird Toby (13) aus Kettering, England,mit "Never Enough" zum Greatest Showman?

Lässt Jayden (15) aus Duisburg, NRW, mit der Ballade "Somebody You loved" von Lewis Capaldi die Mädchenherzen höherschlagen?

Überzeugt Alexandra (14) aus Bad Nauheim, Hessen, mit ihrer besonderen Stimme bei Maria Menas "Just Hold Me?

Führt Ellice (15) aus Fürstenwalde, Brandenburg "Der Weg" von Herbert Grönemeyer ganz nach oben?

Schafft es Fiona (15) aus Newbridge, Irland, in Deutschland mit "When The Party Is Over" (Billie Eilish) bis zum Titel?

Wird die kleine Andrea (10) aus Wien, Österreich, mit ihrer großen Stimme und einem Medley von Rihanna & Gene Kelly punkten?

Haut Khady (15) aus Hamminkeln, NRW, mit "Stand Up" (Harriet OST) alle von den Stühlen?

Zieht Eywa (12) aus Weilmünster, Hessen, mit "Running Up That Hill" von Kate Bush die Zuschauer:innen in ihren Bann?

Singt sich Adrian (14) aus Eynatten, Belgien, mit "Stay With Me" (Sam Smith) zum Sieg?

Oder wird Daniella (10) aus Kassel, Hessen, mit "Hero" von Mariah Carey zur Heldin des Abends?

So läuft das Finale: Die zwölf Finalist:innen singen jeweils einen Solo-Song, sowie zu viert im Team mit ihrem jeweiligen Coach. Sängerin und Ex-#VoiceKids-Talent Loi (20, Staffel 5) wird gemeinsam mit den Kids und ihrem Hit "Gold" das Finale eröffnen. Am Ende der Show küren die Zuschauer:innen live per Telefon- & App-Voting die Siegerin oder den Sieger von "The Voice Kids" 2023. Diese:r erhält eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro, eine Familienreise in den Freizeitpark Efteling und wird gemeinsam mit SEAT und dem Produzententeam von Stefan Dabruck professionelle Aufnahmen in den #SEATsounds Studios in Frankfurt am Main machen - inklusive Songwriting, Recording Sessions, Produktion und Mastering.

Das sagen die Coaches über ihre Teams:

#Team Lena - Fia, Daniella & Alexandra:

Lena Meyer-Landrut: "Wir sind ein reines Mädels-Team und unser Sprit ist ganz besonders. Fia kann die Menschen mit ihrer Stimme und ihrer Sign-Language berühren. Ihr klebt man einfach an den Lippen und an den Händen. Alexandra hat eine tiefgründige, sanfte Stimme. Sie interpretiert die Songs genauso, wie sie das machen möchte. Sie macht ihr eigenes Ding daraus. Daniella ist erst neun Jahre alt, aber klingt total erwachsen - super faszinierend."

#TeamAlvaro - Andrea, Fiona & Adrian:

Alvaro Soler: "Mein Team wird auf jeden Fall gewinnen, weil es nach drei Jahren endlich mal Zeit wird. Fiona ist vom Gesang her wirklich das stärkste Talent, das ich bei 'The Voice Kids' je gesehen habe. Andrea ist ein kleiner Engel. Mit ihren elf Jahren hat sie so eine Power und Kontrolle in ihrer Stimme. Das ist unfassbar und fasziniert mich. Adrian hat einfach eine Stimme, mit der man geboren sein muss. Er weiß gar nicht, wie er es überhaupt macht, aber er macht und fühlt es einfach."

#TeamWincent - Ellice, Jayden & Toby:

Wincent Weiss: "Das Team Wincent war noch nie so gut aufgestellt und meine drei Finalist:innen sind super verschieden: Toby ist bereits jetzt auf internationalem Niveau und hat eine super starke, erwachsene Stimme. Jayden ist einfach ein guter Typ, hat einen tollen Vibe in der Stimme und verzaubert einfach alle. Ellice bringt ihre Musical-Erfahrungen aus dem Friedrichstadtpalast mit und performt mit 'Der Weg' von Herbert Grönemeyer einen meiner Lieblingssongs."

#Team Michi&Smudo - Emma, Khady, Eywa:

Michi Beck & Smudo über ihr Team: "Wir sind gekommen um mit unserem außergewöhnlichen Talent-Trio im Finale abzuräumen. Team Fanta ist heiß! Eywa ist eine großartige Musikerin mit einer unglaublichen Range und Power in ihrer Stimme! Emma kann singen, tanzen und rappen. Sie ist ein tolles Gesamtpaket! Khady ist ein wahnsinnig emphatischer Mensch mit schneller Auffassungsgabe und hat Talent für Timing."

"The Voice Kids"-Finale - Freitag, ab 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn, zusätzlich auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD

