"sportstudio reportage" im ZDF: Frauen, Fußball, Dokus

Mainz

Im Vorfeld der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland bietet die "sportstudio reportage" im ZDF mit "Born for this – Mehr als Fußball" informative Einblicke in das Teamgefüge der DFB-Frauen und zeigt "Weiblich, jung, Star – Wie Fußballerinnen die Welt verändern". Zum Auftakt des Doku-Reigens zur WM ist am Samstag, 8. Juli 2023, 0.00 Uhr, im ZDF (und am Sendetag ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek) zunächst ein "Role Models"-Film über Fußballerin Giulia Gwinn zu sehen, die seit der EM 2022 ein Gesicht des aufstrebenden deutschen Frauen-Fußballs ist, nach einer Verletzung nun aber die WM verpasst. Im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 8. Juli 2023, 23.00 Uhr, ist Giulia Gwinn zu Gast bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und blickt auf die am 20. Juli startende WM. Born for this – Mehr als Fußball Im "aktuellen sportstudio" ist ein erster Auszug aus der neuen Folge der Dokuserie "Born for this – Mehr als Fußball" zu sehen, die am Samstag, 15. Juli 2023, um 21.45 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird und ab Freitag, 14. Juli 2023, 21.45 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung steht. Der 60-minütige Film von Martina Hänsel und Björn Tanneberger beleuchtet die Entwicklung des deutschen Frauen-Nationalteams von dem verlorenen EM-Finale 2022 bis in die WM-Vorbereitung Ende Juni 2023. Diese Langzeitbegleitung ist die erste Episode der zweiten Staffel von "Born for this – Mehr als Fußball". Die Folgen 2 bis 4 werden nach der WM in der ZDFmediathek zu sehen sein. Wie Fußballerinnen die Welt verändern Frauen im Sport kämpfen nicht nur um Titel, Medaillen und Rekorde, sondern immer wieder um Wahrnehmung und Wertschätzung – das beleuchtet am Sonntag, 16. Juli 2023, 17.10 Uhr im ZDF, die "sportstudio reportage: Weiblich, jung, Star – Wie Fußballerinnen die Welt verändern". Die ehemalige Tennis-Profispielerin Andrea Petkovic, Moderatorin der "sportstudio reportage" im ZDF, trifft international bekannte Fußballerinnen wie Melanie Leupolz, Nadine Angerer, Christine Sinclair, Nadia Nadim und Pia Sundhage. Diese Fußballerinnen nutzen ihren gesellschaftlichen Einfluss, um die Rolle der Frau zu stärken. Der Film von Nick Golüke und Thomas Klein steht ab Samstag, 8. Juli 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. "auslandsjournal"-Dokumentation "Frauen, Fußball, Freiheit" Dass Fußball eine Plattform für Integration und soziale Gerechtigkeit sein kann – das zeigt auch die zweiteilige "auslandsjournal"-Dokumentation "Frauen, Fußball, Freiheit". ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten berichten über die Lebensrealitäten von jungen Frauen in Ägypten, Afghanistan, China, Frankreich, aus dem Iran und der Ukraine und schildern, wie der Fußballsport den persönlichen und politischen Weg beeinflusst – zu sehen am 19. und 26. Juli 2023, 0.45 und 0.15 Uhr im ZDF sowie in sechs Folgen ab Freitag, 14. Juli 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek. "sportstudio reportage", "37°Leben", "stark!" Im Rahmen der "sportstudio reportage" am Sonntag, 23. Juli 2023, 17.10 Uhr, begleitet ZDF-Sportreporterin Amelie Stiefvatter die ehemalige Bundesligaspielerin Tugba Tekkal und die aktuelle Nationalspielerin Sara Doorsoun und beleuchtet in ihrer Reportage "Freiheit durch Fußball", welche Bedeutung dieser Sport für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund haben kann. Bereits am Sonntag, 9. Juli 2023, 9.03 Uhr im ZDF, begleitet die "37°Leben"-Doku "Mehr als nur Sport – Zwei Frauen im Profifußball" die FIFA-Schiedsrichterin Fabienne Michel und die ehemalige Profispielerin Marie-Louise Eta, zuletzt Co-Trainerin der U17-Nationalmannschaft der Frauen. In der ZDFmediathek steht der Film ab Freitag, 7. Juli 2023, 8.00 Uhr, zur Verfügung. Dort bereits präsent ist die 14-minütige "stark!"-Doku "Luana – Mein Fußballteam und ich" über eine elfjährige Fußballerin, deren großer Traum es ist, mit der Frauen-Nationalmannschaft zur WM zu fahren. Kontakt Bei Fragen zu "sportstudio reportage" und zu "sportstudio live: FIFA Frauen-WM" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu den Dokus zum Frauen-Fußball und eine zur FIFA Frauen-WM 2023 live im ZDF sowie die Dokus "Born for this – Mehr als Fußball", "Role Models: Giulia Gwinn" und "37°Leben: Mehr als nur Sport – Zwei Frauen im Profifußball" als Presse-Preview (nach Login). Hier finden Sie die FIFA Frauen-WM in der ZDFmediathek.

