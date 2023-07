ZDF

"maybrit illner" im ZDF über Ampel-Regierung im Krisenmodus

Mainz

Auf den letzten Drücker versucht die Ampel-Regierung noch vor der Sommerpause Fakten zu schaffen: Haushalt, Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung. Vieles gut gemeint, aber auch gut gemacht? "Heizung, Haushalt, Abschwung – Ampel im Krisenmodus?" ist am Donnerstag, 6. Juli 2023, 22.15 Uhr, das Thema, bei "maybrit illner" im ZDF.

Verunsicherung beim Bürger, Frust bei der Wirtschaft. Beim Wachstum ist Deutschland nur auf Platz 17, das Land erlebt eine Rezession, aber der Kanzler beschwört unverdrossen ein "grünes Wirtschaftswunder". Wachstum oder Wohlstandsverlust – welche Entscheidungen fallen jetzt?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, DGB-Chefin Yasmin Fahimi, "Wirtschaftsweise" Ulrike Malemendier und die "Welt am Sonntag"-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und Gebärdensprache (DGS) angeboten.

