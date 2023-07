ZDF

Start der "Sommerinterviews" von "Berlin direkt" im ZDF

Zwanzigminütige politische Gespräche während der parlamentarischen Sommerpause: Vom 9. Juli bis 3. September 2023 bietet das ZDF sonntags um 19.10 Uhr neun "Sommerinterviews" von "Berlin direkt". Zum Auftakt trifft ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Sonntag, 9. Juli 2023, 19.10 Uhr, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gespräch im Ahrtal – knapp zwei Jahre nach der Flutkatastrophe dort. In den weiteren acht Gesprächen der neuen Staffel stellen sich die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke sowie der Bundeskanzler den Fragen von "Berlin direkt"-Moderator Theo Koll und von "Berlin direkt"-Moderatorin Shakuntala Banerjee. Theo Koll und Shakuntala Banerjee führen seit 2019 die "Sommerinterviews" im ZDF. Die politische Ausgangslage vor den diesjährigen Gesprächen beschreibt Theo Koll so: "Die außenpolitische Zeitenwende schlägt voll durch auf die innere Befindlichkeit der Ampel. Die Koalition muss Antworten finden für eine sich dramatisch ändernde Welt." Und Shakuntala Banerjee sagt angesichts der aktuellen Herausforderungen: "Die großen politischen Aufgaben machen keine Sommerpause. Ein gutes Sommerinterview liefert Antworten auf kritische Fragen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer so zuvor noch nicht gehört haben." "Sommerinterview" mit dem Bundespräsidenten im Ahrtal Im Ahrtal erfolgt der Auftakt zur neuen Interviewstaffel. Fast genau zwei Jahre nach der Flut dort wird es in dem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um die Fortschritte des Wiederaufbaus, aber auch um enttäuschte Hoffnungen gehen. Weitere Themen des Gesprächs sind die Lage in der Ukraine und die Folgen des Krieges. Außerdem geht es um die Gefahren für die Demokratie sowie den Zustand der Ampel-Koalition. "Sommerinterviews" seit 35 Jahren im ZDF Die Sommerinterviews sind seit 35 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Programms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt. Das Nachfolgeformat "Berlin direkt" gestaltete die Tradition weiter aus, während der parlamentarischen Sommerpause Spitzenpolitiker der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu den wichtigsten Fragen der aktuellen Politik zu befragen. Übersicht über die "Berlin direkt – Sommerinterviews 2023" im ZDF Sonntag, 9. Juli 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Bettina Schausten aus dem Ahrtal Sonntag, 16. Juli 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Omid Nouripour, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Shakuntala Banerjee Sonntag, 23. Juli 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo Koll Sonntag, 30. Juli 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Shakuntala Banerjee Sonntag, 6. August 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher, im Gespräch mit Shakuntala Banerjee Sonntag, 13. August 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediath Berlin direkt – Sommerinterview Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, im Gespräch mit Theo Koll Sonntag, 20. August 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo Koll Sonntag, 27. August 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, im Gespräch mit Shakuntala Banerjee Sonntag, 3. September 2023, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathek Berlin direkt – Sommerinterview Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Shakuntala Banerjee Für die "Sommerinterviews" werden Untertitel angeboten. Kontakt Bei Fragen zu "Berlin direkt" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "Berlin direkt" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu den "Berlin direkt – Sommerinterviews 2023. Hier finden Sie "Berlin direkt" in der ZDFmediathek.

