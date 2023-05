ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

ZDF

Mittwoch, 28. Juni 2023, 20.15 Uhr

Bares für Rares

Deutschlands größte Trödel-Show

Moderation: Horst Lichter

Horst Lichter begrüßt in dieser Sommerausgabe Raritätenbesitzer mit ihren großen und kleinen Objekten im historischen Kloster Eberbach, der ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau. Auch Schauspieler Oliver Wnuk versucht vor historischer Kulisse, eine Rarität zu veräußern. Er bietet eine Obelix-Zeichnung von Uderzo an, die sich seit Langem in Familienbesitz befindet. Kann das Expertenteam bestätigen, dass es sich um ein Original handelt?

Begutachtet werden die großen und kleinen Kostbarkeiten von Dr. Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel. Im Händlerraum bieten dieses Mal mit: Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer und Christian Vechtel.

"Bares für Rares" ist erstmals zu Gast im historischen Kloster Eberbach. In einem Seitental des Rheingaus nahe Eltville gelegen, ist die ehemalige Zisterzienserabtei eines der eindrucksvollsten Denkmäler mittelalterlicher Klosterbaukunst in Europa. Die fast 900 Jahre alte Anlage ist nicht nur Deutschlands größtes Weingut und Veranstaltungsort eines Musikfestivals, sondern ist einem weltweiten Publikum als Schauplatz der Verfilmung von Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" mit Sean Connery bekannt.

Die Sendung wird mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) ausgestrahlt und ist am Sendetag ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell